خرائط جوجل يقدم ميزات مستوحاة من تطبيق ويز لكاربلاي وأندرويد أوتو

(MENAFN
) أدخلت خرائط جوجل ميزات مستوحاة من تطبيق ويز على كاربلاي و أندرويد أوتو، بما في ذلك ميزة الإبلاغ عن الحوادث مباشرة على شاشة الترفيه في السيارة، وبالإضافة إلى ذلك، حصلت خرائط جوجل على عداد سرعة على كاربلاي وبدأت في استيراد المزيد من البيانات من ويز، وأثارت هذه التغييرات تساؤلات حول استراتيجية جوجل طويلة الأجل، خاصة مع عملها على سد الفجوة بين خرائط جوجل ومنافسيها.
وعلى الرغم من خطط جوجل غير الواضحة للمستقبل، فإن خرائطها تستمر في التحسن عبر جميع المنصات، ومع ذلك، عدد متزايد من مستخدمي أندرويد غير راضين، فقد أبلغ العديد من المستخدمين أن التحديث الأخير لخرائط جوجل تسبب في تعطل التطبيق على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يعلق التطبيق على شاشة التحميل ولا تظهر الخريطة، هذه المشكلة ليست جديدة في عالم أندرويد ، حيث تتزايد الشكاوى من مشكلات مشابهة، ومن اللافت أن العديد من المستخدمين اختاروا ترك مراجعات بنجمة واحدة على متجر بلاي ستور الرسمي لتطبيق خرائط جوجل، وبدلاً من التعبير عن استيائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك بغض النظر عن التحديث الذي تسبب في هذه المشكلة، فإن النسخة الأحدث من خرائط جوجل لم تحل المشكلة، ويدعي المستخدمون أن تحديث التطبيق يدوياً عن طريق تحميل النسخة الأحدث لا يحل المشكلة، حيث يبقى التطبيق عالقاً في شاشة التحميل.
بينما لم تتحدث جوجل عن هذه المشكلة فلحسن الحظ، يوجد حل، حيث وجد المستخدمون طريقة لاستعادة عمل خرائط جوجل على أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، حيث يتضمن الحل مسح بيانات التطبيق من خلال الذهاب إلى قائمة الإعدادات في هاتف أندرويد ، ثم البحث عن التطبيقات، واختيار خرائط جوجل ، والضغط على خيار "مسح البيانات" ، وإذا لم يؤد ذلك إلى استعادة التطبيق، فقد يحتاج المستخدمون إلى العودة إلى إصدار أقدم من التطبيق ، على سبيل المثال، إذا كان الإصدار 11.145 هو السبب في المشكلة، يجب تنزيل الإصدار 11.144 أو أقدم.
كما يمكن للمستخدمين الذين لا يستطيعون تشغيل خرائط جوجل على أندرويد الانتقال مؤقتًا إلى تطبيق آخر للملاحة ، وما زال تطبيق ويز يعمل بشكل صحيح وغالبًا ما يكون الخيار الأول لمستخدمي خرائط جوجل الذين يبحثون عن بديل، كما يمكن استخدام النسخة المستندة إلى الويب من خرائط جوجل والتي تعمل بشكل جيد على متصفح جوجل كروم على الهواتف المحمولة.
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