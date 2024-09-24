أبل تكشف عن تحديث آي أوه إس 18 بميزات جديدة للآيفون

(MENAFN
) كشفت شركة آبل في وقت سابق من هذا الصيف عن نظام "آي أوه إس 18" الذي جلب تحديثات كبيرة لهواتف الآيفون، حيث تشمل هذه التحديثات خيارات تخصيص جديدة لشاشة الرئيسية ومركز التحكم، إلى جانب تطبيق كلمات مرور جديد وإعادة تصميم شاملة لتطبيق الصور، وسيستفيد مستخدمو آيفون 15 برو و آيفون 16 أيضًا من ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة من آبل، ومع ذلك، ستكون التحديثات الأكثر بروزًا بالنسبة للكثيرين هي الميزات الجديدة التي تمت إضافتها لتطبيق "آي مسج"، والذي يوفر الآن وظائف موسعة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة وحتى مستخدمي أجهزة أندرويد.
وواحدة من أبرز الميزات الجديدة في آي أوه إس 18 هي القدرة على جدولة الرسائل لإرسالها في وقت وتاريخ لاحقين في آي مسج، ولاستخدام هذه الميزة، قم بفتح تطبيق الرسائل، اختر المحادثة، اضغط على زر “+” بجانب مربع النص، واختر خيار “الإرسال لاحقًا”، سيظهر شريط أزرق مع تاريخ ووقت افتراضيين يمكنك ضبطهما بالضغط عليه لتحديد التفاصيل الدقيقة للجدولة، وبعد ضبط الوقت، اكتب رسالتك وأرسلها كالمعتاد، وستُرسل في الوقت الذي حددته.
كما أن هناك ميزة أخرى مثيرة في آي أوه إس 18 هي القدرة على تنسيق النصوص بإضافة خيارات مثل الخط العريض والمائل والتسطير والشطب، كما يمكنك إضافة تأثيرات متحركة مثل الاهتزازات والإيماءات إلى كلمات أو عبارات محددة، وللوصول إلى هذه الميزات، ابدأ بفتح محادثة في تطبيق الرسائل، ثم اضغط على مربع النص، سترى أيقونة "A" فوق لوحة المفاتيح—اضغط عليها لعرض خيارات التنسيق، قم بتحديد النص الذي تريد تنسيقه وطبّق التأثيرات المطلوبة قبل إرسال الرسالة.
كذلك يتيح نظام آي أوه إس 18 للمستخدمين الآن تطبيق تأثيرات خاصة على كلمات أو عبارات معينة داخل الرسالة، وهذه الخيارات الجديدة في التنسيق والتأثيرات توفر مزيدًا من التخصيص والإبداع، مما يعزز تجربة المراسلة بشكل عام في تطبيق آي مسج.
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