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فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى بيروت يومي 24 و25 سبتمبر

9/24/2024 3:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم «فلاي دبي» أن الشركة ألغت رحلاتها بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بسبب الاحدث الراهنة.

وقال المتحدث
"إنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر".

وأضاف " ننصح الركاب بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغيرات في جدول الرحلات".

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