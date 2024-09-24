فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى بيروت يومي 24 و25 سبتمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم «فلاي دبي» أن الشركة ألغت رحلاتها بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي يومي 24 و25 سبتمبر الجاري بسبب الاحدث الراهنة.
وقال المتحدث
"إنه سيتم التواصل مع المسافرين الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر".
وأضاف " ننصح الركاب بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي في دبي أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر. نعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغيرات في جدول الرحلات".
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN24092024000110011019ID1108707352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.