الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 45

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الثلاثاء،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 27 درجة مئوية.