ممثل الأمير يناقش العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد اليوم، د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية اليمن الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ
د. مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
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