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ممثل الأمير يناقش العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

9/24/2024 2:19:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم، د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد نقل سمو ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى فخامته.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية اليمن الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ
د. مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.

MENAFN24092024000130011022ID1108707297

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