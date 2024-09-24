(الديرمابلانينغ) ثورة في عالم التجميل.. احذريها!

MENAFN - Khaberni) خبرني - يمثل "الديرمابلانينغ" اتجاهاً رائجاً بقوة في عالم التجميل حالياً، فما هو؟ وما هي مزاياه ومخاطره؟

تقشير ميكانيكي

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية يائيل أدلر أن "الديرمابلانينغ" هو تقشير ميكانيكي للوجه يتم فيه استخدام مشرط أو ماكينة حلاقة، من أجل إزالة خلايا الجلد الميتة والدهون والنتوءات والقشور، وبذلك تتمتع بشرة الوجه بمظهر نقي ونضر وملمس ناعم.

وأضافت أدلر أن حلاقة الوجه تساعد المواد الفعالة الموجودة في منتجات العناية على الوصول إلى طبقات الخلايا العميقة للبشرة، ومن ثم يكون مفعولها أقوى.

وأشارت طبيبة الأمراض الجلدية إلى أن "الديرمابلانينغ" يتسبب في أن يصبح حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة رقيقاَ، ومن ثم يمكن أن يحدث تهيج واختراق المواد المسببة للحساسية أو مسببات الأمراض وفقدان الرطوبة.

ومن المعروف أن حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة يحمي البشرة من التأثيرات الخارجية ويزودها بالدهون والرطوبة.

غير مناسب للبشرة الحساسة

وحذرت أدلر من تطبيق "الديرمابلانينغ" في حالة البشرة الحساسة أو في حالة المعاناة من أمراض جلدية مثل حب الشباب، نظراً لأنه من الممكن أن تقوم المرأة بجرح البثور أثناء الحلاقة، ومن ثم يزداد الالتهاب سوءاً، ما يرفع خطر التندب.

كما يرتفع خطر الإصابة بالعدوى، حيث يمكن أن تنتشر بكتيريا القيح والهربس وفيروسات الثآليل.

احذري الشامبو الجاف!

كما حذرت طبيبة الأمراض الجلدية من استخدام ما يعرف "بالشامبو الجاف" لحلاقة بشرة الوجه، نظراً لأنه يعد عدوانياً للغاية بالنسبة لبشرة الوجه الحساسة، كما أنه يمكن أن يتسبب في انسداد المسام.

وأوضحت أدلر أن الشامبو الجاف هو منتج مخصص أساساً للعناية بالشعر، حيث يربط الزيت ويجفف، مشيرة إلى أنه يحتوي على سيليكون ومواد حافظة ومذيبات وكحول ومواد مسببة للحساسية، كما أن بعض المنتجات قد تحتوي على عطور مسرطنة.