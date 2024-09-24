شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات/ PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية
وفي محافظة رام الله،
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشقاء من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وشابا من حي المصايف في مدينة البيرة.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم منزل صالح عنكوش في قرية دير أبو مشعل، واعتقل
أبناءه
الستة: حسن صالح عنكوش (39) عاما، وأحمد صالح عنكوش (44) عاماً،
وصادق صالح عنكوش (48) عاما، ومحمد صالح عنكوش (34)، وشرحبيل صالح عنكوش (28) عاما، ويوسف صالح عنكوش (23) عاما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي عرار، بعد مداهمة منزله في حي المصايف بمدينة البيرة. فيما شهد وسط مدينة رام الله اقتحاما لعدة آليات عسكرية، تجولت في محيط ميدان المنارة وعدة أحياء في المدينة.
وفي محافظة نابلس،
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم عسكر، وقرية عراق التايه في نابلس.
وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل الشابين ماجد ارديف، ومؤيد عبد الرحيم أبو شوشة من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، بعد مداهمة منزلي ذويهما في المخيم، وتفتيشهما.
وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب عمران محمد تايه، من قرية عراق التايه، بعد مداهمة منزل ذويه.
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