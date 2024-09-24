شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

MENAFN - Palestine News ) محافظات/ PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

وفي محافظة رام الله،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة أشقاء من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وشابا من حي المصايف في مدينة البيرة.



وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم منزل صالح عنكوش في قرية دير أبو مشعل، واعتقل

أبناءه

الستة: حسن صالح عنكوش (39) عاما، وأحمد صالح عنكوش (44) عاماً،

وصادق صالح عنكوش (48) عاما، ومحمد صالح عنكوش (34)، وشرحبيل صالح عنكوش (28) عاما، ويوسف صالح عنكوش (23) عاما.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن لؤي عرار، بعد مداهمة منزله في حي المصايف بمدينة البيرة. فيما شهد وسط مدينة رام الله اقتحاما لعدة آليات عسكرية، تجولت في محيط ميدان المنارة وعدة أحياء في المدينة.

وفي محافظة نابلس،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مخيم عسكر، وقرية عراق التايه في نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاحتلال اعتقل الشابين ماجد ارديف، ومؤيد عبد الرحيم أبو شوشة من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس، بعد مداهمة منزلي ذويهما في المخيم، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب عمران محمد تايه، من قرية عراق التايه، بعد مداهمة منزل ذويه.