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الاحتلال يقتحم بلدة طمون ويداهم عدة منازل

9/24/2024 2:13:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس / PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف.

كما أفادت مصادر محلية من البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لمواطنين، ولم تسجل حالات اعتقال.

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