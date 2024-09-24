الاحتلال يقتحم بلدة طمون ويداهم عدة منازل
التاريخ
9/24/2024 2:13:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طوباس / PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة طمون، جنوب شرق طوباس.
وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة دوريات عسكرية من الجهة الشرقية، قادمة من بوابة عاطوف.
كما أفادت مصادر محلية من البلدة بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل لمواطنين، ولم تسجل حالات اعتقال.
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