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مصطفى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية قبرص آخر التطورات

9/24/2024 2:13:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN-
بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، كل على حدة، تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأكد مصطفى خلال لقائه أبو الغيط على هامش انعقاد الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية دور وجهود الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك في دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل، والمساعي من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل حصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وشدد على ضرورة الوصول الى آليات تنفيذ القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

كما التقى، مصطفى، وزير خارجية قبرص، واطلعه على آخر المستجدات، وبحث معه دفع الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا.

وبحث مصطفى مع كومبوس دعم المساعي الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وآليات تنفيذ القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المستند على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.


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