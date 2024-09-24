مصطفى يبحث مع أمين عام الجامعة العربية ووزير خارجية قبرص آخر التطورات

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN-
بحث رئيس الوزراء، وزير
الخارجية محمد مصطفى، مع أمين عام جامعة
الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، كل على حدة، تطورات الأوضاع في فلسطين.
وأكد مصطفى خلال لقائه أبو الغيط على هامش انعقاد الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية دور وجهود الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك في دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل، والمساعي من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة من أجل حصاد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وشدد على ضرورة الوصول الى آليات تنفيذ القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المستند على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.
كما التقى، مصطفى، وزير خارجية قبرص، واطلعه على آخر المستجدات، وبحث معه دفع الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا.
وبحث مصطفى مع كومبوس دعم المساعي الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وآليات تنفيذ القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المستند على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
MENAFN24092024000205011050ID1108707241
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