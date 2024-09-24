«قانونية دبي» تعقد ورشة معرفية حول حقوق أصحاب الهمم

حرصًا منها على النهوض بدورها في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى جعْل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم الفعال في المجتمع، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن بُعد، ورشة معرفية حول حقوق أصحاب الهمم في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للغة الإشارة.

وتناولت الورشة التي قدمها من الدائرة المستشار القانوني/ رضا محمود السيد، وحضرها أكثر من (370) من الجهات الحكومية بإمارة دبي وأفراد الجمهور، تعريفًا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حرصت دولة الإمارات على الانضمام إليها لدعم الجهود الدولية في هذا الشأن.

وتطرقت الورشة إلى التعريف بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات المحلية، من خلال القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، والذي استهدف وضع الإطار القانوني الضامن لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين، مع إشراكهم في رسم السياسات والخطط والتشريعات والبرامج الحكومية، وكذلك القرارات الخاصة بهم، أو التي قد تؤثر على جودة حياتهم.

وفي التعريف ببعض الخدمات التي تقدمها الدائرة لأصحاب الهمم، ترسيخًا لمسؤوليتها المجتمعية، استعرضت الورشة جانبًا من السياسات والمبادرات التمكينية، من بينها تهيئة مرافق الدائرة وفق أفضل المعايير والاشتراطات العالمية التي تمكّن أصحاب الهمم من الاستفادة منها واستخدامها بسهولة، وتشكيل فريق عمل خاص لمتابعة تنفيذ أية متطلبات ذات صلة بشؤونهم، فضلاً عن الدليل الإشاري الذي يتضمن أهم المصطلحات القانونية المرتبطة بمهام الدائرة، وما تقدمه من خدمات لمتعامليها.