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ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا

9/24/2024 2:13:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم .. "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” .. صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم .

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى إخوان الفقيد وأنجاله وأسرة آل المعلا الكرام، بصادق العزاء والمواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

MENAFN24092024000110011019ID1108707239

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