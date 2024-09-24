متجر COCO BY COTTON COLLECTION يفتح أبوابه في دبي: عنوانٌ جديدٌ لعشّاق الأسلوب الجريء والمتحرّر

(MENAFN
- Catch Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبتمبر 2024
احتضن روح الحياة البوهيمية في متجر COCO by Cotton Collection الذي حطّ رحاله في قلب مدينة دبي ليطرح قطعاً مريحة وراقية تحتفل بالنزعة الفردية والأناقة البعيدة عن التكلّف. تجمع هذه العلامة الجديدة في عالم الموضة ما بين الأسلوب الجريء والأناقة العصرية بلمسة بوهيمية مميزة لتلبّي تطلّعات النساء والرجال المتحرّرين من قيود المجتمع والمواكبين لصيحات العصر.
يستقبل متجر COCO by Cotton Collection زوّاره في دبي فستيفال سيتي مول، ويستمدّ إلهامه من ثقافات العالم الفريدة والأعمال الفنية الآسرة وموضة الفينتاج العصيّة على الزمان. يتم ابتكار كل قطعة بأعلى درجات الدقة والعناية وباستخدام أجود الأقمشة، لتناسب ذوق المستهلك العصري وتساعده على التعبير عن شخصيته بأسلوب مميز وسبّاق.
وفي معرض التعليق على افتتاح المتجر الجديد، صرّح أشوك باثيراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة Softlogic Holdings PLC سريلانكا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "تتجاوز علامة COCO by Cotton Collection حدود الأزياء التقليدية لتقدّم قطعاً مميزة تعبّر عن أسلوب حياة مَن يرتديها. ويسرّنا أن نستقدم مجموعات العلامة المريحة والمتحرّرة من سريلانكا إلى دبي، حيث يبحث الرجال والنساء العصريون عن طرقٍ مبتكرة للتعبير عن شخصياتهم الفريدة. ونحن على ثقة بأنّ العلامة ستلقى رواجاً كبيراً في صفوف الأشخاص الذين ينشدون قطعاً استثنائية ومريحة".
أبرز ما يميّز المجموعة
تكتنف مجموعة COCO الافتتاحية فساتين طويلة مُزدانة بنقشات حيوية، وأكسسوارات جميلة مصنوعة يدوياً، وقطعاً متعددة الطبقات والقوامات مناسبة للأمسيات في الصحراء، وقمصان تونيك خفيفة للإطلالات النهارية البعيدة عن التكلّف. كما تطلّ المجموعة بألوان فاتحة ومنعشة تشمل اللون الدرّاقي ولون الماندارين والبني الجوزي والأخضر الهادئ، فتجسّد الروح المتحرّرة والمبهجة مع نقشات زهرية كلاسيكية تتخللها لمسة عصرية.
تستهدف المجموعة الرحّالة العصريين المتحرّرين من قيود المجتمع والذين يشقّون طريقهم الخاص من دون المساومة على إطلالاتهم الأنيقة.
لطالما اشتهر مجال الموضة في دبي بأسلوبه الفاخر الذي يفيض ترفاً ورُقياً، وتهدف علامة COCO by Cotton Collection إلى طرح أسلوب مختلف ومنعش. فمن خلال التركيز على المواد التي تسمح للبشرة بالتنفّس، والنقشات المُطرّزة الجميلة، والألوان الترابية، توفّر العلامة تبايناً مُلفتاً مع عروض المدينة فائقة الفخامة وتستقطب عشّاق النزعة الإبداعية وروح المغامرة.
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