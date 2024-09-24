كلومي فنتشرز و Fuze تعلنان عن شراكة استراتيجية لدفع الابتكار في مجال (ويب 3.0) Web3

(MENAFN
- Click On Group) أعلنت كلومي فنتشرز، الشركة الرائدة في رأس المال الاستثماري المتخصص في تقنية البلوكشين وإدارة الصناديق الاستثمارية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن شراكة استراتيجية مع Fuze ، المزود الرائد في الشرق الأوسط للأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنية البلوكشين الخاضعة للتنظيم. تهدف هذه الشراكة إلى دمج التمويل التقليدي مع مجال الأصول الرقمية المتطور بسرعة. ستجمع هذه الشراكة بين خبرة كلومي فنتشرز في الاستثمارات وتقنيات ويب 3.0 مع البنية التحتية المتطورة للأصول الرقمية التي تقدمها Fuze ، بهدف تسريع اعتماد تقنيات ويب 3.0 في جميع أنحاء المنطقة. وستتمكن المؤسسات المالية من دمج الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم، مثل العملات المشفرة، والعملات المستقرة، والأصول المرمّزة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية في عملياتها.
سيتعاون الطرفان لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، مما سيعزز سرعة وكفاءة الأصول الرقمية للمؤسسات المالية. كما ستنظم الشركتان مبادرات تعليمية وورش عمل وبرامج تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على فهم تعقيدات تقنية البلوكشين، والامتثال للأنظمة التنظيمية، وإمكانات الأصول الرقمية. كما ستُركز الشراكة أيضاً على تطوير منتجات جديدة واستكشاف حالات استخدام مبتكرة، مثل حلول التداول خارج البورصة المتخصصة.
تؤكد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتطوير نظام ويب 3.0 والأصول الرقمية في الإمارات، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ويواكب المعايير التنظيمية التي حددها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA).
وفي هذا الإطار، صرحت كريستينا لومستي، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة كلومي فنتشرز: “من خلال دمج جهودنا مع رؤية Fuze وخبرتنا الاستثمارية، نسعى لتحقيق نمو كبير في المنطقة. هذه الشراكة تعزز التزامنا بدعم الشركات الناشئة وتوسع من قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة لتصنيف الأصول الواقعية وتسهيل المدفوعات عبر الحدود. نحن متحمسون للإمكانات التي توفرها هذه الشراكة، ونتطلع للعمل مع Fuze لتشكيل مستقبل الأصول الرقمية في المنطقة.”
من جانبه، أكد مو علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Fuze : “إن تحقيق النجاح المستقبلي لاقتصادات المنطقة يعتمد على الاستفادة القصوى من إمكانات تقنية البلوكشين والويب 3.0. كلومي فنتشرز لديها إيمان راسخ بقدرة هذه التكنولوجيا على إحداث تحول جذري، ونحن نتطلع بحماس لتعزيز الابتكار من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية.”
تعد Fuze، المدعومة من Further Ventures، من الشركات الرائدة في قطاع الأصول الرقمية، حيث نجحت بسرعة في ترسيخ مكانتها في السوق. تقدم Fuze منصة “الأصول الرقمية كخدمة”، التي تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية دمج الأصول الرقمية المنظمة ضمن منتجاتها وخدماتها. كما توفر Fuze خدمات التداول خارج البورصة، مما يسهل تنفيذ معاملات الأصول الرقمية الكبيرة للمؤسسات والصناديق الاستثمارية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
بشكل عام، من المتوقع أن تسهم الشراكة بين كلومي فنتشرز وFuze في تسريع تطور قطاع الأصول الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية في المنطقة انطلاقاً من العاصمة الإماراتية. وأظهرت جلسة نقاش حديثة نظمها “معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز” و”اتحاد مصارف الإمارات” أن الإمارات تمثل ما بين 5-10% من حجم التداول العالمي للأصول الرقمية. وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع أن ينمو إيراد الأصول الرقمية بنسبة 17.38% بحلول عام 2025، وفقاً لتقارير “ستاتيستا”.
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