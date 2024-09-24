قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تستضيف خبراء بارزين في مجال الموارد البشرية والقيادة

(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC) أأبوظبي، 23 سبتمبر 2024 تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي القمة الحكومية للموارد البشرية الحكومية 2024 يومي 23 و24 أكتوبر المقبل بحضور خبراء ومؤثرين إقليميين وعالميين في مجال الموارد البشرية. ستركز هذه القمة الاستثنائية على رسم ملامح مستقبل الموارد البشرية والقيادة في المستقبل، بالإضافة إلى حضور متحدثين بارزين لهم إسهامات في تخصصاتهم.
و من المقرر ان يشارك في قمة 2024 عدد مقدر من القيادات الحكومية و قادة الصناعة و خبراء في الموارد البشرية من الشرق الاوسط و شمال افريقيا من اجل تعريف الرؤى حول التحول في راس المال البشري و استراتيجيات القوى العاملة الرقمية اضافة الى ابتكار القطاع ,حيث سوف تشكل خبرات المشاركين و مناقشاتهم مستقبل ادارة الموارد البشرية الحكومية ,و التي تتماشى مع افضل النظم العالمية في مجالات الادارة و التطوير و تبادل الخبرات في هذا المجال المهم من خلال الخبرات و و الدفع بالاساليب المستقبلية في الحوكمة و تطويرالموارد البشرية
جون ماتون، الذي يُعتبر أفضل مدرب تنفيذي في العالم، سيكون المتحدث الرئيسي في القمة
و من جانبه ابدى الخبير العالمي ماتون سعادته لتواجده ضمن قمة 2024 مستعرضا خبرته في المجال و المنطقة و قال "أنا متحمس لأن أكون جزءًا من قمة القادمة." عند تأملي في تجاربي في الخليج، أشعر بالفخر للتقدم الذي حققناه، مثل تدريب نائب رئيس في مجموعة استثمارية عمانية تقدر اصولها بمليارات الدولارات، مما أدى إلى تحسين ملحوظ بنسبة 60% في القيادة خلال 15 شهرًا فقط.
مضيفا “غالبًا ما يتبنى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي تركيزًا روحيًا أعمق، وفلسفتي في "القيادة الذكية" تحظى بقبول خاص لأنها تركز على تطوير الجوهر الداخلي. قادة هذه المنطقة، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات، يقدرون الصبر وبناء الثقة، وهما أمران أساسيان لتعزيز الانفتاح والنمو. وأنا ممتن للفرصة التي أتيحت لي لمشاركة الأفكار والتعاون مرة أخرى في هذا القمة المرموقة.
الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي:-هذه القمة منصة فريدة لمعالجة الاحتياجات المتطورة للتنمية الاجتماعية والتعاون مع أفضل المحترفين في تشكيل مستقبل رأس المال البشري
كما عبرت الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، خبيرة التنمية الاجتماعية عن اعتزازها بالمشاركة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024، وهو حدث محوري يبرز أهمية تطوير ممارسات الموارد البشرية والقيادة في الإمارات العربية المتحدة على حد تعبيرها .
لافتة الى ان هذه القمة منصة فريدة لمعالجة الاحتياجات المتطورة للتنمية الاجتماعية والتعاون مع أفضل المحترفين في تشكيل مستقبل رأس المال البشري.
الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة “القمة فرصة استثنائية لاستكشاف استراتيجيات الموارد البشرية المبتكرة ونماذج القيادة
من جهتها قالت الدكتورة شيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة في البحرين "بصفتي المديرة العامة لمعهد الإدارة العامة، أنا متحمسة للتفاعل مع زملائي القادة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024.
منوهة الى ان القمة فرصة استثنائية لاستكشاف استراتيجيات الموارد البشرية المبتكرة ونماذج القيادة التي يمكن أن تدفع الإدارة العامة إلى الأمام في البحرين والمنطقة
القمة هي منصة حيوية لمناقشة كيف يمكن أن تعزز ممارسات الموارد البشرية الفعالة أنظمة الصحة العامة وتدفع التغيير الإيجابي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
و صرح معالي الدكتور أمين حسين العميري، مساعد وكيل وزارة الصحة لقطاع تنظيم الصحة، وزارة الصحة ووقاية المجتمع (الإمارات العربية المتحدة) : "أتطلع إلى المساهمة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 ومشاركة رؤى حول تنظيم الصحة والقيادة.
مضيفا ان القمة منصة حيوية لمناقشة حول كيفية تعزيز ممارسات الموارد البشرية الفعالة لانظمة الصحة العامة ودفعها للتغيير الإيجابي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة
القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات
و لفتت صاحبة السعادة قالت الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة جمعية الأمراض الوراثية في الإمارات الى ان القمة منتدى ممتاز لتعزيز النقاشات حول القيادة ورأس المال البشري في الإمارات
مضيفة “أنا في غاية الحماس لتبادل الأفكار والاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز مهمتنا في معالجة الأمراض الوراثية وتحسين نتائج الرعاية الصحية
محمد المرزوقي أنا متحمس لمشاركة تجاربنا والتعلم من الآخرين لتعزيز خدمات الدعم داخل كياننا الحكومي
المدير التنفيذي لخدمات الدعم الرئيس محمد المرزوقي (الامارات العربية المتحدة)أعرب عن أن المشاركة في قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 هي فرصة رائعة للتواصل مع محترفين آخرين ومناقشة أحدث التطورات في مجال الموارد البشرية والقيادة.
و قال المرزوقي ان على استعداد لمشاركة تجاربنا والتعلم من الآخرين لتعزيز خدمات الدعم داخل كياننا الحكومي
الدكتورمشعل أحمد الشهيّن الرُبعي هذه القمة حاسمة لتعزيز التعاون ودفع التقدم في القطاعات الأكاديمية والحكومية
واشار الدكتورمشعل أحمد الشهيّن الرُبعي، من جامعة الكويت قائلا "يسعدني أن أكون جزءًا من قمة الموارد البشرية الحكومية 2024، حيث سنستكشف مستقبل الموارد البشرية والقيادة في الكويت ومنطقة الخليج الأوسع.
و زاد الدكتور “هذه القمة حاسمة لتعزيز التعاون ودفع التقدم في القطاعات الأكاديمية والحكومية
عائشة الحمادي “فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة
و شددت السيدة عائشة الحمادي، النائبة التنفيذية لرئيس إدارة الموارد البشرية في أدنوك( الإمارات العربية المتحدة) على التزامهم التام في التميزعلى صعيد إدارة الموارد البشرية .
قمة الموارد البشرية الحكومية 2024 تقدم فرصة رائعة لمناقشة ممارسات الموارد البشرية المبتكرة واستراتيجيات القيادة التي ستشكل مستقبل منظمتنا والصناعة.
جانب من المشاركين في قمة 2024
و سوف تتوسع قائمة المتحدثين لتشمل المزيد من القادة البارزين الذين يلعبون أدوارًا محورية في تشكيل مستقبل رأس المال البشري في المنطقة.
السيد مانش ميسرا، رئيس مجموعة تحويل الموارد البشرية، الرقمية والتحليلات في شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، الإمارات العربية المتحدة، سيقدم خبرته في دفع الابتكار في الموارد البشرية واستغلال التقنيات الرقمية لتحويل القوى العاملة
. الدكتور إبراهيم الخاجة، مدير رأس المال البشري في جمارك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، سيقدم رؤى حول التحول الاستراتيجي وإدارة رأس المال البشري في القطاع العام.
السيدة هدى ماجد راشد العبار، مديرة قسم الموارد البشرية في وزارة المالية بدولة الإمارات، هي شخصية رئيسية في تطوير استراتيجيات الموارد البشرية التي تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر السيد عوض المر، رئيس السعادة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات، رائدًا في تعزيز رفاهية مكان العمل ورضا الموظفين، مما يعكس تركيز الإمارات على السعادة والثقافة التنظيمية الإيجابية.
و التي تؤكد مشاركتهم الجماعية على تركيز القمة على القيادة المستقبلية في مجال الموارد البشرية وتطوير السياسات
القمة بانها فرصة لا مثيل لها للتواصل و التعلم و تطوير نظم الموارد البشرية في المنطقة مع التركيز على تطوير القيادات مؤكدا ان هذه القمة سوف تضع الاساس لمستقبل الموارد البشرية في الشرق الاوسط
و اختتم سيد إن سي، مدير (كيو ان ايه انترناشونال ) قائلاً: "إن قرار استضافة قمة للموارد البشرية الحكومية في أبوظبي بشكل متتالي يبرز أهمية صناعة الموارد البشرية، المدعومة بالرؤية التقدمية والمتطلعة إلى الخارج التي تعززها قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة."
مشيرا الى ان هذه القمة تركز على الحلول المبتكرة في مجال الموارد البشرية وتمكين الشباب، مع مساهمات كبيرة من قادة رفيعي المستوى من جميع أنحاء المنطقة. وجود جون ماتون، والملوك والشخصيات البارزة يعزز من دور القمة في تشكيل مستقبل إدارة الموارد البشرية وإصلاحات القطاع العام في الخليج.
مضيفا نهدف إلى إنشاء بيئة تعاونية حيث يمكن لقادة القطاعين العام والخاص تبادل المعرفة وبناء استراتيجيات مستدامة لرأس المال البشري.
"و دعى سيد الى الانضمام لقمة الموارد البشرية الحكومية في 23-24 أكتوبر 2024، في أبوظبي، وكن جزءًا من مستقبل رأس المال البشري وتطوير الشباب” على حد تعبيره
واصفا القمة بانها فرصة لا مثيل لها للتواصل و التعلم و تطوير نظم الموارد البشرية في المنطقة مع التركيز على تطوير القيادات مؤكدا ان هذه القمة سوف تضع الاساس لمستقبل الموارد البشرية في الشرق الاوسط
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