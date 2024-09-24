CFI تحصل على شهادة "مكان رائع للعمل®" للسنة الثانية على التوالي

(MENAFN
- Your Mind media
) ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤
تفتخر CFI بالإعلان عن حصولها على شهادة "مكان رائع للعمل®" للسنة الثانية على التوالي عبر ثلاث قارات، بما في ذلك فروعها في قبرص، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، ماليزيا، عمان، فلسطين، والإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت نتائج الاستطلاعات أنّ 88% من الموظفين يرون أنّ CFI تشكّل بيئة عمل مميّزة، و93% يشعرون بالفخر بإنجازاتنا، و93% يشعرون أنّهم يُعاملون بشكل عادل بغض النظر عن جنسهم، ويشعر 92% أنّهم يعاملون بشكل عادل بغض النظر عن عرقهم. بالإضافة إلى ذلك، يشعر 96% بالترحيب عند الانضمام إلى الشركة. وتسلّط هذه النتائج الضوء على ثقافة CFI القوية والإيجابية في مكان العمل وتركيزها على الشمولية والعدالة.
وصرّح هشام منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، قائلاً: "في CFI، نؤمن بأنّ الاهتمام بموظفينا ينعكس إيجابًا على نجاح الشركة وجودة الخدمات التي نوفرها لعملائنا. لذا نحرص بشكل خاص على جعل CFI بيئة يُقدَّر فيها الأفراد ويُحترمون ويُمكَّنون ويشاركون ويزدهرون. ويسرّنا أن نرى جهودنا محل تقدير، ونحن ملتزمون بالحفاظ على أعلى المعايير ومواصلة السعي لجعل CFI مكانًا أفضل للعمل يومًا بعد يوم."
كما أكّدت زارين بايج، مديرة قسم الموارد البشرية، على أهمية هذه الشهادة، قائلةً: "يُعتبر حصولنا على شهادة "مكان رائع للعمل" دليلاً على جهودنا المتواصلة في خلق بيئة صحية وداعمة. وهذا يُعزز التزامنا برفاهية الموظفين ويحفّزنا على مواصلة التطوير."
وتستند شهادة "مكان رائع للعمل®" إلى آراء شاملة من الموظفين، وهي تقدير يُمنح للشركات التي تُنشئ بيئات عمل مميّزة تقوم على الثقة. ويعكس هذا الإنجاز التزام CFI الدائم برضا الموظفين وتعزيز الثقافة الإيجابية في مكان العمل.
ويظهر التزام CFI بالحفاظ على هذه الشهادة من خلال جودة الخدمات التي تقدّمها لعملائها. فمبادئ الاحترام، والتمكين، والتميّز التي تشكّل أساس ثقافة مكان العمل لدينا تتجلّى في كيفية تفاعلنا مع العملاء وتقديم الخدمة لهم، مما يضمن لهم تجربة إيجابية وداعمة.
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