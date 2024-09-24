نتنياهو يعود ويتصدر المشهد السياسي بعد العدوان على لبنان واستطلاعات الراي تشير لارتفاع التاييد له

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / قالت وسائل عبرية ومختصون الشأن الداخلي الإسرائيلي ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو المستفيد الاول والوحيد من التصعيد الجاري في لبنان.

وبحسب المراقبين فانه و وفق الأجواء السائدة داخل دولة الاحتلال، سياسياً نتنياهو المستفيد الأول على الساحة الداخلية الإسرائيلية بعد التصعيد الذي بدأ به على الحدود الشمالية،



واوضحت ان نتنياهو بهذا العدوان حيّد قضية الأسرى في غزة التي كانت ورقة ضغط عليه من الأطراف الإسرائيلية والأمريكية.

كما أسكت المعارضة الإسرائيلية، حيث اعلن رئيس حزب يش عتيد“هناك مستقبل” خرج وأعلن عن دعمه لخطوات حكومة نتنياهو على الحدود الشمالية، وقال، هكذا نعيد الردع وكذلك جنتس رئيس المعسكر الصهيوني أعلن عن دعمه الكامل للحكومة والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ودعمه لعملية برية في لبنان

إن تطلب الأمر ذلك.

واكد المراقبون ان نتنياهو وحزبه عادا ليتصدروا الأحزاب الإسرائيلية في الإستطلاعات في إطار المكونات القائمة حالياً.