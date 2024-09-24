العدوان الإسرائيلي على لبنان: 492 شهيدا و1645 جريحا

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على لبنان منذ صباح اليوم إلى 492 شهيدا، بالإضافة إلى 1645 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا و58

سيدة، وإصابة 1645

بجروح.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على عدة مدن وبلدات في لبنان، حيث قصفت أطراف مدينة بنت جبيل، وأطراف بلدتي حومين الفوقا وعين بوسوار في إقليم التفاح، وأطراف بلدة دورس، ومزرعة في بلدة شعت.

واستهدف الاحتلال منزلا مؤلفا من طابقين في بلدة الطيبة في البقاع، كما شن ثلاث غارات على أحياء في مدينة بعلبك.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد مقدم متقاعد في الجيش وزوجته وبناته الثلاث في الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم في الحوش قرب صور.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل غير مأهول في بلدة برج رحال، وعلى بلدات الخيام وعريض دبين ورسم الحدث وأطراف بلدة الشهابية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال مستودعا لتعبئة المياه على مفترق الناصرية في البقاع الأوسط، وبلدات الحلانية والسفر والقنطرة ودير سريان والريحان واليمونة وطاريا، وتمنين التحتا وحوش الرافقة والأنصار، ومجرى نهر الليطاني عند أطراف منطقة الخردلي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وشهد الطريق المؤدي من الزهراني باتجاه صيدا، ازدحامات مرورية نتيجة حركة النزوح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى سكني في منطقة "بئر العبد" في الضاحية الجنوبية بثلاثة صواريخ، مشيرةً إلى أن مركبات الإسعاف وفرق الدفاع المدني والإنقاذ هرعت إلى المكان، ونقلت عددا من الجرحى.

وقصفت طائرات الاحتلال بلدة الحدث في بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما شنت سلسلة غارات على بلدات الهرمل والغازية وارزي والمنطقة الواقعة بين العباسية وبرج رحال.

واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الأولى بلدة قرطبا في قضاء جبيل وبلدة ميروبا في قضاء كسروان في جبل لبنان.

وقصفت طائرات الاحتلال بلدات النبي شيت، طليا، الخضر، سهل ماسا، نبحا، الكنيسة، شمسطار، شعث، حزرتا، بعلبك، بريتال، ريحا ويونين في البقاع الشرقي.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت بلدات حناويه، القاسمية، عربصاليم، جباع، الدوير، المنصوري، المكنونية، حاروف، جبشيت، حداثا، كفر حتى جنوب لبنان تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وكان وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض، قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركبتي إسعاف ومركبة إطفاء ومركزاً طبياً، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت واحتراق عدد من المركبات، ونزوح آلاف العائلات.



