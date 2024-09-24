العدوان الإسرائيلي على لبنان: 492 شهيدا و1645 جريحا

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على لبنان منذ صباح اليوم إلى 492 شهيدا، بالإضافة إلى 1645 جريحا.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، أدت إلى استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا و58
سيدة، وإصابة 1645
بجروح.
وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على عدة مدن وبلدات في لبنان، حيث قصفت أطراف مدينة بنت جبيل، وأطراف بلدتي حومين الفوقا وعين بوسوار في إقليم التفاح، وأطراف بلدة دورس، ومزرعة في بلدة شعت.
واستهدف الاحتلال منزلا مؤلفا من طابقين في بلدة الطيبة في البقاع، كما شن ثلاث غارات على أحياء في مدينة بعلبك.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد مقدم متقاعد في الجيش وزوجته وبناته الثلاث في الاستهداف الإسرائيلي لمنزلهم في الحوش قرب صور.
وشنت طائرات الاحتلال غارات على منزل غير مأهول في بلدة برج رحال، وعلى بلدات الخيام وعريض دبين ورسم الحدث وأطراف بلدة الشهابية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال مستودعا لتعبئة المياه على مفترق الناصرية في البقاع الأوسط، وبلدات الحلانية والسفر والقنطرة ودير سريان والريحان واليمونة وطاريا، وتمنين التحتا وحوش الرافقة والأنصار، ومجرى نهر الليطاني عند أطراف منطقة الخردلي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وشهد الطريق المؤدي من الزهراني باتجاه صيدا، ازدحامات مرورية نتيجة حركة النزوح، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وفي وقت سابق مساء اليوم، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى سكني في منطقة "بئر العبد" في الضاحية الجنوبية بثلاثة صواريخ، مشيرةً إلى أن مركبات الإسعاف وفرق الدفاع المدني والإنقاذ هرعت إلى المكان، ونقلت عددا من الجرحى.
وقصفت طائرات الاحتلال بلدة الحدث في بعلبك، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما شنت سلسلة غارات على بلدات الهرمل والغازية وارزي والمنطقة الواقعة بين العباسية وبرج رحال.
واستهدفت طائرات الاحتلال للمرة الأولى بلدة قرطبا في قضاء جبيل وبلدة ميروبا في قضاء كسروان في جبل لبنان.
وقصفت طائرات الاحتلال بلدات النبي شيت، طليا، الخضر، سهل ماسا، نبحا، الكنيسة، شمسطار، شعث، حزرتا، بعلبك، بريتال، ريحا ويونين في البقاع الشرقي.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت بلدات حناويه، القاسمية، عربصاليم، جباع، الدوير، المنصوري، المكنونية، حاروف، جبشيت، حداثا، كفر حتى جنوب لبنان تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.
وكان وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض، قد أشار في مؤتمر صحفي إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مركبتي إسعاف ومركبة إطفاء ومركزاً طبياً، إضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت واحتراق عدد من المركبات، ونزوح آلاف العائلات.
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