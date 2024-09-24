وفد من مخيم عايدة يلتقي مدير عام شرطة بيت لحم ويؤكد دعمه لاجراءات الشرطة في محاربة الظواهر السلبية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN / زار وفد من فعاليات ومؤسسات مخيم عايدة مديرية شرطة محافظة بيت لحم واكد على دعمه لاجراءات الشرطة في حفظ الامن والنظام ومحاربة كافة المظاهر السلبية الغريبة عن عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني.

وتراس الوفد رئيس اللجنة الشعبية للخدمات بالمخيم سعيد العزة واعضاء من اللجنة الشعبية وممثلي فصائل العمل الوطني وشخصيات عائلية وممثلي بعض المؤسسات العاملة بالمخيم حيث كان في استقبالهم العقيد حقوقي مراد قنداح مدير عام شرطة محافظة بيت لحم.

واكد وفد مخيم عايدة ترحيبه بمدير الشرطة قنداح واكد على دعمه لكافة الاجراءات التي تنفذها الشرطة والاجهزة الامنية من اجل الحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين الفلسطينيين ومحاربة بعض الظواهر السلبية الغريبة عن عادات ونضال شعبنا سواء اطلاق النار في الهواء وظواهر الدراجات والمركبات الغير قانونية الى جانب محاربة ظواهر ترويج المخدرات وبيعها وتعاطيها بهدف ضرب الشباب الذين يمثلون مستقبل فلسطين.

كما ثمن وفد مخيم عايدة جهود وانجازات الشرطة في ضبط الخارجين عن القانون الذين نفذوا عمليات سطو واحراق مركبات واثارة اشكاليات في الايام الاخيرة مثمنين سرعة التحرك والانجاز والقاء القبض على كل من يخرج عن القانون وعادات شعبنا الفلسطين.

واكد وفد المخيم على اهمية تعزيز العمل الامني بما يحمي جبهتنا الداخلية ويعزز شعور المواطن الفلسطيني بوجود الشرطة والاجهزة الامنية بشكل فعال في كافة قرى ومدن ومخيمات المحافظة لضمان استقرار الامن وحماية الممتلكات الخاصة والعامة لا سيما في ظل هذه الاوضاع والاستهداف الاسرائيلي لشعبنا حيث تسعى اسرائيل لاثارة الفتن والفوضى لضرب وحدة شعبنا واستقراره خدمة لاهدافها.

كما عبر الوفد عن دعمه للشرطة و وجودهم في الشارع لانهم يمثلون الوطن ويسعون لخدمة شعبنا رافضين اي محاولة للاساءة والاعتداء على الراد الشرطة ايا كان منفذها.

بدوره شكر العقيد قنداح وفد مخيم عايدة على زيارته لشرطة بيت لحم مؤكدا ان هناك قرار وخطوات بدات الشرطة بتنفيذها لمحاربة كافة الظواهر السلبية مشيرا الى جملة من الاجراءات التي تم اتخاذها وبدء المواطن بتلمسها خصوصا في محال محاربة المركبات والدراجات الغير قانونية.

كما اكد العقيد قنداح على نجاح الشرطة والاجهزة الامنية في القاء القبض على كافة من نفذوا اعتداءات وجرائم في الاسبوعين الاخيرين واعدا بمواصلة الشرطة عملها لخدمة شعبنا ومحاربة كافة الطواهر السلبية.

وفي نهاية اللقاء اتفق وفد مخيم عايدة مع العقيد قنداح على ترتيب زيارة للمخيم في اطار الجهود لتعزيز وتطوير العلاقة بما يخدم شعبنا الفلسطيني في المخيم وبيت لحم.



















