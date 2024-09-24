منظمة الصحة وبنوك تنموية تطلق منصة تمويل بـ1.5 مليار دولار
التاريخ
9/24/2024 1:00:05 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إنها وقعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت المنظمة إنها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.
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