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منظمة الصحة وبنوك تنموية تطلق منصة تمويل بـ1.5 مليار دولار

9/24/2024 1:00:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين إنها وقعت مع بنوك تنموية على منصة تمويل صحية بقيمة 1.5 مليار دولار.

وقالت المنظمة إنها ستطلق خطط الاستثمار الأولى في 15 بلدا منها الأردن وبوروندي وإثيوبيا وجزر المالديف.

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