بوينغ تقدم عرضاً جديداً لإنهاء الإضراب يتضمن زيادة الأجور 30%

أعلنت شركة بوينغ أنها تهدف إلى إنهاء الإضراب الذي يقوده أكبر اتحاد عمالي لديها من خلال تقديم عرض مُحسّن، يشمل زيادة في الرواتب بنسبة 30% واستعادة مدفوعات المكافآت السنوية التي كان من المقرر إلغاؤها.

وقالت الشركة: "لقد قمنا بإجراء تحسينات كبيرة لتوفير المزيد من المال في المجالات الرئيسية"، ووصفت العرض الجديد المقدّم للفنيين الميكانيكيين بأنه "أفضل عرض عقد، وهو الأخير".

وأفادت بوينغ بأن العمال أمامهم حتى منتصف ليل الجمعة لقبول العرض.

وبدأ اتحاد عمال الآلات، الذي يضم حوالي 33 ألف موظف، وهو أكبر اتحاد عمالي لدى بوينج، الإضراب في 13 سبتمبر بعد أن رفض 95% من أعضائه العرض السابق للشركة الذي تضمن عقدا لمدة أربع سنوات.

كان العقد المرفوض قد تضمن زيادة في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، فيما طالب العمال بزيادة قدرها 40%.

ويؤثر الإضراب على إنتاج بوينغ حول مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة، حيث يتم تصنيع طرازات مثل 737 الأكثر مبيعا و777 للطيران طويل المدى. وكانت بوينج بالفعل متأخرة في تسليم طراز 737 للعديد من شركات الطيران.

وتواجه بوينغ، المنافسة لشركة إيرباص، أزمة بعد سلسلة من الحوادث.

وفي أعقاب حادثة وقعت في يناير، حيث تمزق جزء من جسم طائرة بوينغ جديدة تقريبا بعد إقلاعها بقليل، تم منع الشركة من توسيع إنتاج سلسلة 737 في الوقت الحالي.

وردت بوينغ على الإضراب باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها تجميد التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، يتم إيقاف بعض الموظفين مؤقتا وتقليص الرحلات التجارية إلى الضروريات القصوى فقط.

وكان آخر إضراب قد قاده الاتحاد في عام 2008 واستمر لمدة 57 يوما، وكلف الشركة نحو ملياري دولار، وفقا لما ذكره المحللون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز