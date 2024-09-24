زلزال قوي يضرب اليابان وتحذير من تسونامي



أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا من موجات مد عاتية "تسونامي" لجزيرتي إيزو وأوجاساوارا، جنوب طوكيو، بعد زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر في المنطقة، مع تسجيل تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا في أحد المواقع.

وقد وقع الزلزال في الساعة 0814 صباحا وكان مركزه في المياه القريبة من جزيرة توريشيما ضمن سلسلة جزر إيزو في المحيط الهادئ، على عمق حوالي 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وتم اكتشاف تسونامي بارتفاع 50 سنتيمترا في الساعة 0858 صباحا في جزيرة هاتشيجو، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا شمال مركز الزلزال، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية. كما تم رصد تسونامي بارتفاع 10 سنتيمترات في جزيرة مياكي.

ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، وفقا لشرطة طوكيو.

وتوقعت الوكالة موجات تسونامي بارتفاع متر، ودعت الجمهور إلى الابتعاد عن المناطق الساحلية.