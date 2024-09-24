الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

أعلنت الصين دعمها للبنان بقوة، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى مقتل المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص، الإثنين.

وقال الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية اللبناني أمس الاثنين إن الصين تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، وتندد بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.