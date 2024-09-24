الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية
التاريخ
9/24/2024 12:13:55 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الصين دعمها للبنان بقوة، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى مقتل المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص، الإثنين.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لوزير الخارجية اللبناني أمس الاثنين إن الصين تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته، وتندد بشدة بالانتهاكات بعد الغارة الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق.
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