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فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

9/24/2024 12:13:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


طلبت فرنسا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد أن شنّت إسرائيل أعنف موجة من الضربات الجوية ضد لبنان.

وكتب وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان-نويل بارو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في ساعة متأخرة من يوم الإثنين: "بعد الضربات اليوم في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا، طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع".

ومع اقتراب الحرب في غزة من عامها الأول، بدا أن التصعيد الذي طال الخوف منه في النزاع الشرق أوسطي قد حدث يوم الاثنين، حيث أفادت السلطات اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن 492 شخصا، بينهم 35 طفلا، وإصابة 1645 آخرين في الضربات الإسرائيلية.

وقالت إسرائيل إنها نفذت أكثر من 1300 هجوم على أهداف في لبنان، بما في ذلك هجوم في العاصمة بيروت، فيما وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك بأنه ضربة وقائية تهدف إلى القضاء على ترسانة حزب الله.

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