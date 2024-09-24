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استطلاعات جديدة تظهر تقدم ترامب على هاريس في ولايات حزام الشمس

9/24/2024 12:13:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أظهرت استطلاعات جديدة للرأي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية أريزونا وتقدمه في سباق محتدم في ولايتي جورجيا ونورث كارولينا.

وقال ناخبون من مختلف أنحاء الولايات الثلاث التي تسمى ولايات حزام الشمس إن ترامب تمكن من تحسين حياتهم عندما كان رئيسا وإنهم يشعرون بالقلق من أن البيت الأبيض بقيادة كامالا هاريس لن يفعل ذلك، الأمر الذي يمهد الطريق لمنافسة شديدة في ثلاث ولايات رئيسية، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا.

ووجدت الاستطلاعات أن ترامب حقق تقدما في أريزونا ولا يزال متقدما في جورجيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020. ولكن في ولاية نورث كارولينا، التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، تتخلف هاريس عن ترامب بفارق ضئيل.

وقدمت الاستطلاعات التي أجريت في الولايات الثلاث خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري دليلا جديدا على أنه في دولة منقسمة بشكل حاد، ستكون الانتخابات الرئاسية هي الأكثر تنافسية في التاريخ.

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