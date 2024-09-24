رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه وولي عهد البحرين - خلال اللقاء الذي جرى في واشنطن - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمعهما من روابط وثيقة .. إضافة إلى العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بما يحقق الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال اللقاء - تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مملكة البحرين الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما حمله سموه خالص تحياته إلى جلالته، متمنياً للبحرين وشعبها دوام التقدم والنماء.

حضر اللقاء كل من .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ،ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.