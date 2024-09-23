ليبيا والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 23 - 9 (كونا) -- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ومساعدة وزير
الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر اليوم الاثنين سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية ومراقبة الحدود.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا والالتزام المشترك بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة.
وأوضح البيان أن والاندر أكدت على التزام بلادها بدعم برامج التدريب العسكري الليبي وتطوير أنظمة مراقبة الحدود بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية.
وأفاد بأن الجانبين أكدا على ضرورة حماية الحقول النفطية وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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