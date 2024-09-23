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ليبيا والولايات المتحدة تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 23 - 9 (كونا) -- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة ومساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر اليوم الاثنين سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات العسكرية ومراقبة الحدود.
وذكرت رئاسة الحكومة الليبية في بيان ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء القضايا الإقليمية المتعلقة بالأمن والاستقرار في شمال أفريقيا والالتزام المشترك بتعزيز التعاون الأمني بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم استقرار المنطقة.
وأوضح البيان أن والاندر أكدت على التزام بلادها بدعم برامج التدريب العسكري الليبي وتطوير أنظمة مراقبة الحدود بما يعزز من قدرات ليبيا في مواجهة التهديدات الأمنية.
وأفاد بأن الجانبين أكدا على ضرورة حماية الحقول النفطية وضمان استمرار تدفقها بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الاقتصاد. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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