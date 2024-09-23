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قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاثنين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وحذرت الخارجية القطرية في بيان من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار التصعيد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار خرقه المتكرر للقانون الدولي وإفلاته المستمر من المحاسبة.
كما حذرت من أن هذا الواقع يزيد من حدة الأزمات ويضع المنطقة على حافة الهاوية ويعرضها إلى المزيد من التوترات التي سيكون لها أثر بالغ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وقطاع غزة كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها. (النهاية)

س س س / ر ج



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