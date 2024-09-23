قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 23 - 9 (كونا) -- دانت دولة قطر اليوم الاثنين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
وحذرت الخارجية القطرية في بيان من اتساع دائرة العنف في المنطقة وانزلاقها إلى حرب إقليمية شاملة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار التصعيد يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي رادع لتصرفات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار خرقه المتكرر للقانون الدولي وإفلاته المستمر من المحاسبة.
كما حذرت من أن هذا الواقع يزيد من حدة الأزمات ويضع المنطقة على حافة الهاوية ويعرضها إلى المزيد من التوترات التي سيكون لها أثر بالغ على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من خلال التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها الغاشم على لبنان وقطاع غزة كما جددت التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها. (النهاية)
س س س / ر ج
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