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(قمة المستقبل) في الأمم المتحدة تستأنف أعمال يومها الثاني والأخير بمشاركة عربية

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- استأنفت (قمة المستقبل) اليوم الاثنين أعمال يومها الثاني والأخير بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح القمة (ميثاق المستقبل) الذي يدعو للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل ويعتبر تتويجا لعملية جامعة استغرقت سنوات لضمان تكيف التعاون الدولي مع وقائع اليوم وتحديات الغد.
وشارك في فعاليات القمة اليوم حوالي 137 مسؤولا رفيعا ومندوبا وممثلا للدول والمنظمات ومن بين الدول العربية المشاركة في الاجتماع السعودية والإمارات ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين وليبيا وجيبوتي والمغرب والجزائر وموريتانيا.
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة بلاده أمام (قمة المستقبل) إن المملكة العربية السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في المفاوضات وصياغة ميثاق المستقبل "إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل".
وأضاف الوزير أن مشاركة بلاده أتت "تأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل".
وأعرب عن أمله في أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولي إلى مبادئه الأساسية وقوانينه وأعرافه الجامعة بعيدا عن الحروب والتوترات الجيوسياسية التي ضاعفت من فجوات التنمية بين الدول وأضعفت الروابط بين الشعوب.
ونبه إلى أن "حاجة المؤسسات الدولية الملحة للاصلاحات الجذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية بفلسطين وعجزها عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على تجاوزاته".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لأن "تسهم جهودنا المشتركة في إرساء قيم عالمية مشتركة مع الحفاظ على السيادة الوطنية والهوية الثقافية الأصلية في جو يسوده الاحترام المتبادل للمضي قدما في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
من جانبها قالت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات عهود الرومي إنه يتعين على القادة التركيز على الفرص التي يتيحها التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للعالم أجمع في ظل التحديات المتزايدة.
وأضافت الرومي أن الوضع العالمي الحالي يحتم توحيد الجهود والاتفاق على حلول ملموسة والالتزام بها إلى جانب الاستعداد لمواجهة أية تحديات ناشئة والعمل على إعادة التأكيد على أهمية ميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن قمة المستقبل "فرصة تاريخية" لهذا الغرض.
ولفتت إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من خلال مسبار الأمل والذي "شكل نموذجا ناجحا للتعاون الدولي وتوسيع المعرفة العالمية في مجال الفضاء وفتح المجال أمام آفاق وفرص علمية جديدة للشباب وللمنطقة بوجه عام".
وأكدت الوزيرة الإماراتية أن بلادها تؤمن بأن الاستعداد من أجل المستقبل يتطلب توظيف التقنيات الناشئة بشكل عام والاستفادة منها وخاصة الذكاء الاصطناعي وبطريقة تعزز مبادئ التسامح والشمولية والتعاون.
ومن ناحيتها قالت عضو البرلمان اللبناني بهية الحريري إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع "الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان على كافة المستويات الإنسانية والدبلوماسية والصحية والمعيشية والأمنية بعد المجزرة التي طالت ما يزيد على 3 آلاف من المواطنين اللبنانيين في بيروت والجنوب والبقاع".
وحذرت الحريري من أن الشعب اللبناني يواجه خطرا شديدا بعد تدمير مساحات من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية "وخصوصا بعد أن طلبت الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان".
وأكدت أن قمة المستقبل تعقد في وقت دقيق إذ أن "البشرية قاطبة بحاجة ماسة إلى الحوار والمراجعة والتبصر في المسائل الكبيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وضرورة العمل لاستعادة الثقة في النظام العالمي". (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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