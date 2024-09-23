(قمة المستقبل) في الأمم المتحدة تستأنف أعمال يومها الثاني والأخير بمشاركة عربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- استأنفت (قمة المستقبل) اليوم الاثنين أعمال يومها الثاني والأخير بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح القمة (ميثاق المستقبل) الذي يدعو للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل ويعتبر تتويجا لعملية جامعة
استغرقت سنوات لضمان تكيف التعاون الدولي مع وقائع اليوم وتحديات الغد.
وشارك في فعاليات القمة اليوم حوالي 137 مسؤولا رفيعا ومندوبا وممثلا للدول والمنظمات ومن بين الدول العربية المشاركة في الاجتماع السعودية والإمارات ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين وليبيا وجيبوتي والمغرب والجزائر وموريتانيا.
من جانبه قال وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة بلاده أمام (قمة المستقبل) إن المملكة العربية السعودية حرصت على المشاركة الفعالة في المفاوضات وصياغة ميثاق المستقبل "إيمانا منها بما يمثله من فرصة لتغيير واقعنا نحو الأفضل".
وأضاف الوزير أن مشاركة بلاده أتت "تأكيدا على أهمية تطوير العمل متعدد الأطراف ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل".
وأعرب عن أمله في أن يعيد ميثاق المستقبل المجتمع الدولي إلى مبادئه الأساسية وقوانينه وأعرافه الجامعة بعيدا عن الحروب والتوترات الجيوسياسية التي ضاعفت من فجوات التنمية بين الدول وأضعفت الروابط بين الشعوب.
ونبه إلى أن "حاجة المؤسسات الدولية الملحة للاصلاحات الجذرية تظهر بوضوح من خلال فشلها في إنهاء الكارثة الإنسانية بفلسطين وعجزها عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على تجاوزاته".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تطلعه لأن "تسهم جهودنا المشتركة في إرساء قيم عالمية مشتركة مع الحفاظ على السيادة الوطنية والهوية الثقافية الأصلية في جو يسوده الاحترام المتبادل للمضي قدما في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
من جانبها قالت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارات عهود الرومي إنه يتعين على القادة التركيز على الفرص التي يتيحها التعاون الدولي من أجل مستقبل أفضل للعالم أجمع في ظل التحديات المتزايدة.
وأضافت الرومي أن الوضع العالمي الحالي يحتم توحيد الجهود والاتفاق على حلول ملموسة والالتزام بها إلى جانب الاستعداد لمواجهة أية تحديات ناشئة والعمل على إعادة التأكيد على أهمية ميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن قمة المستقبل "فرصة تاريخية" لهذا الغرض.
ولفتت إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من خلال مسبار الأمل والذي "شكل نموذجا ناجحا للتعاون الدولي وتوسيع المعرفة العالمية في مجال الفضاء وفتح المجال أمام آفاق وفرص علمية جديدة للشباب وللمنطقة بوجه عام".
وأكدت الوزيرة الإماراتية أن بلادها تؤمن بأن الاستعداد من أجل المستقبل يتطلب توظيف التقنيات الناشئة بشكل عام والاستفادة منها وخاصة الذكاء الاصطناعي وبطريقة تعزز مبادئ التسامح والشمولية والتعاون.
ومن ناحيتها قالت عضو البرلمان اللبناني بهية الحريري إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعمل مع الفريق الحكومي على رفع "الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان على كافة المستويات الإنسانية والدبلوماسية والصحية والمعيشية والأمنية بعد المجزرة التي طالت ما يزيد على 3 آلاف من المواطنين اللبنانيين في بيروت والجنوب والبقاع".
وحذرت الحريري من أن الشعب اللبناني يواجه خطرا شديدا بعد تدمير مساحات من الأراضي الزراعية واستهداف الكثير من المباني السكنية في معظم المناطق اللبنانية وتضرر القطاعات الاقتصادية "وخصوصا بعد أن طلبت الكثير من الدول من مواطنيها مغادرة لبنان".
وأكدت أن قمة المستقبل تعقد في وقت دقيق إذ أن "البشرية قاطبة بحاجة ماسة إلى الحوار والمراجعة والتبصر في المسائل الكبيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وضرورة العمل لاستعادة الثقة في النظام العالمي". (النهاية)
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