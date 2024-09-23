البيت الأبيض: من مصلحة الجميع إيجاد حل دبلوماسي للصراع على جانبي الخط الأزرق في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 9 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الاثنين على أن إيجاد حل للصراع على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة ومن خلال السبل الدبلوماسية يصب في صلحة جميع الأطراف.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة الى نيويورك "فيما يتعلق بالتصعيد الذي نشهده حاليا في الشرق الأوسط فإننا نشعر بالقلق".
ولفتت الى ان "خطر التصعيد حقيقي" مؤكدة "أننا لا نزال نعتقد أن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق وعاجل".
وأضافت "لقد استمر الصراع على طول الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله لفترة طويلة بما فيه الكفاية ومن مصلحة الجميع حله بسرعة ودبلوماسية".
وأكدت على الحاجة إلى رؤية حل دبلوماسي "وهذا ما سيستمر الرئيس جو بايدن في الدعوة إليه ولهذا السبب كنا نعمل على مدار الساعة على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن".
وعبرت عن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن تحقيق وقف اطلاق النار في غزة من شأنه "المساهمة بالتأكيد في تخفيف التوترات بالمنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح للصحفيين في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه يتلقى احاطات بشأن المستجدات العسكرية في لبنان مؤكدا ان أعضاء فريقه "على اتصال دائم مع نظرائهم للعمل على خفض التصعيد بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان".
كما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا تضمن فحوى اتصال أجراه وزيرها لويد اوستن مع وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يواف غالنت في وقت متأخر من مساء امس الاحد جدد فيه التشديد على أهمية إيجاد مسار لحل دبلوماسي يضمن سلامة وعودة سكان المناطق على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الإثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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