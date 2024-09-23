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البيت الأبيض: من مصلحة الجميع إيجاد حل دبلوماسي للصراع على جانبي الخط الأزرق في لبنان

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 9 (كونا) -- شدد البيت الأبيض اليوم الاثنين على أن إيجاد حل للصراع على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين جنوب لبنان وشمال الأراضي الفلسطينية المحتلة بسرعة ومن خلال السبل الدبلوماسية يصب في صلحة جميع الأطراف.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتجهة الى نيويورك "فيما يتعلق بالتصعيد الذي نشهده حاليا في الشرق الأوسط فإننا نشعر بالقلق".
ولفتت الى ان "خطر التصعيد حقيقي" مؤكدة "أننا لا نزال نعتقد أن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق وعاجل".
وأضافت "لقد استمر الصراع على طول الخط الأزرق بين إسرائيل وحزب الله لفترة طويلة بما فيه الكفاية ومن مصلحة الجميع حله بسرعة ودبلوماسية".
وأكدت على الحاجة إلى رؤية حل دبلوماسي "وهذا ما سيستمر الرئيس جو بايدن في الدعوة إليه ولهذا السبب كنا نعمل على مدار الساعة على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن".
وعبرت عن اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن تحقيق وقف اطلاق النار في غزة من شأنه "المساهمة بالتأكيد في تخفيف التوترات بالمنطقة".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح للصحفيين في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه يتلقى احاطات بشأن المستجدات العسكرية في لبنان مؤكدا ان أعضاء فريقه "على اتصال دائم مع نظرائهم للعمل على خفض التصعيد بطريقة تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان".
كما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانا تضمن فحوى اتصال أجراه وزيرها لويد اوستن مع وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يواف غالنت في وقت متأخر من مساء امس الاحد جدد فيه التشديد على أهمية إيجاد مسار لحل دبلوماسي يضمن سلامة وعودة سكان المناطق على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم.
ويشهد لبنان منذ صباح اليوم الإثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الاسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب والبقاع ومناطق أخرى من لبنان. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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