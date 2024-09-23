تونس: البرلمان يعلن عن جلسة لتعديل قانون يقلص دور المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 23 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الاثنين موافقة أعضائه على عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري للنظر في تعديل قانون من أجل سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وتحويلها الى المحاكم العادية.
وذكر مكتب البرلمان
في بيان أن مقترح التعديل تقدم به أكثر من ثلث نوابه وهو ما يتيح مناقشته في جلسة عامة.
ويريد النواب من وراء مشروع التعديل الذي طالبوا باستعجال النظر فيه أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وقال خبراء في القانون إن خطوة البرلمان قد تهدف الى تفادي قرار محتمل من المحكمة الإدارية بإبطال نتائج الانتخابات لاحقا.
وقبل أيام أعلن مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي عزمهما الطعن في مشروع القانون المقدم معتبرين أنه "يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه".
كما قام مكتبا حملتي زمال والمغزاوي بتشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون "في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية".
وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم ما أطلق جدلا قانونيا بشأن الاختصاص. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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