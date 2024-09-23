Tuesday, 24 September 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تونس: البرلمان يعلن عن جلسة لتعديل قانون يقلص دور المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 23 - 9 (كونا) -- أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الاثنين موافقة أعضائه على عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري للنظر في تعديل قانون من أجل سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وتحويلها الى المحاكم العادية.
وذكر مكتب البرلمان في بيان أن مقترح التعديل تقدم به أكثر من ثلث نوابه وهو ما يتيح مناقشته في جلسة عامة.
ويريد النواب من وراء مشروع التعديل الذي طالبوا باستعجال النظر فيه أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وقال خبراء في القانون إن خطوة البرلمان قد تهدف الى تفادي قرار محتمل من المحكمة الإدارية بإبطال نتائج الانتخابات لاحقا.
وقبل أيام أعلن مكتبا الحملتين الانتخابيتين للمرشحين الرئاسيين العياشي زمال وزهير المغزاوي عزمهما الطعن في مشروع القانون المقدم معتبرين أنه "يشكل مسا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية وزجا بالقضاء العدلي في نزاعات خارج اختصاصه".
كما قام مكتبا حملتي زمال والمغزاوي بتشكيل فريق قانوني مشترك للطعن في هذا القانون "في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية الجارية".
وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت ثلاثة مرشحين رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيتهم في السباق الرئاسي وبسلامة ترشحاتهم ما أطلق جدلا قانونيا بشأن الاختصاص. (النهاية)

ش ب م / ر ج



MENAFN23092024000071011013ID1108707013

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث