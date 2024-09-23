الرئيسان الأمريكي والإماراتي يشددان على الالتزام بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة والسودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 9 (كونا) –- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين التزامهما بمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة وطالبا بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع المحاصر والإفراج عن المحتجزين.
وقال الرئيسان في بيان مشترك عقب لقائهما في البيت الأبيض إن "الحاجة قائمة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق وبشكل مستدام وعلى نحو يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين في جميع أنحاء غزة".
وحث البيان "جميع الأطراف على ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة وخلق الظروف اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية الفعالة في غزة".
وأشاد الرئيس الإماراتي ب"جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وإطلاق سراح الأسرى للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة".
وشدد بن زايد على "أهمية البناء على المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو 2024 من أجل خلق أفق سياسي جاد للمفاوضات".
من جهته أشاد بايدن ب"الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في غزة والتي كانت حاسمة في معالجة الأزمة الإنسانية".
وشدد الرئيسان على "ضرورة الامتناع عن كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية في هذا الصدد".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرا حربها على قطاع غزة مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية كارثية.
وحول الصراع في السودان أعرب الطرفان عن "قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي الذي خلفته أعمال العنف على الشعب السوداني والدول المجاورة" وأكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع".
وشدد بايدن وبن زايد على "موقفهما الثابت بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية والانتقال إلى الحكم بقيادة مدنية" في السودان.
وجدد الرئيسان "التأكيد على التزامهما المشترك بخفض تصعيد الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني" كما عبرا عن قلقهما المشترك إزاء "خطر وقوع فظائع وشيكة وخاصة في ظل استمرار القتال في دارفور"ز
كما شددا على "ضرورة امتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ومحاسبة جميع الأفراد والجماعات التي ترتكب جرائم حرب".
واعتبر الرئيسان أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وتأمين هدن إنسانية من أجل زيادة وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى البلاد وضمان تسليم المساعدات إلى المحتاجين وخاصة إلى الفئات الأكثر ضعفا".
ويحتدم القتال في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)
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