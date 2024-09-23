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الرئيسان الأمريكي والإماراتي يشددان على الالتزام بمواصلة العمل على إنهاء الحرب في غزة والسودان

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 9 (كونا) –- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين التزامهما بمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة وطالبا بوقف دائم لإطلاق النار في القطاع المحاصر والإفراج عن المحتجزين.
وقال الرئيسان في بيان مشترك عقب لقائهما في البيت الأبيض إن "الحاجة قائمة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق وبشكل مستدام وعلى نحو يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للسكان المدنيين في جميع أنحاء غزة".
وحث البيان "جميع الأطراف على ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة وخلق الظروف اللازمة لتسهيل الاستجابة الإنسانية الفعالة في غزة".
وأشاد الرئيس الإماراتي ب"جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم ومستدام وإطلاق سراح الأسرى للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة".
وشدد بن زايد على "أهمية البناء على المبادئ التي وضعها الرئيس جو بايدن في 31 مايو 2024 من أجل خلق أفق سياسي جاد للمفاوضات".
من جهته أشاد بايدن ب"الجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في غزة والتي كانت حاسمة في معالجة الأزمة الإنسانية".
وشدد الرئيسان على "ضرورة الامتناع عن كل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية في هذا الصدد".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرا حربها على قطاع غزة مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية كارثية.
وحول الصراع في السودان أعرب الطرفان عن "قلقهما العميق إزاء التأثير المأساوي الذي خلفته أعمال العنف على الشعب السوداني والدول المجاورة" وأكدا أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع".
وشدد بايدن وبن زايد على "موقفهما الثابت بشأن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية والعودة إلى العملية السياسية والانتقال إلى الحكم بقيادة مدنية" في السودان.
وجدد الرئيسان "التأكيد على التزامهما المشترك بخفض تصعيد الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني" كما عبرا عن قلقهما المشترك إزاء "خطر وقوع فظائع وشيكة وخاصة في ظل استمرار القتال في دارفور"ز
كما شددا على "ضرورة امتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ومحاسبة جميع الأفراد والجماعات التي ترتكب جرائم حرب".
واعتبر الرئيسان أن "الأولوية الآن يجب أن تكون لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وتأمين هدن إنسانية من أجل زيادة وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية إلى البلاد وضمان تسليم المساعدات إلى المحتاجين وخاصة إلى الفئات الأكثر ضعفا".
ويحتدم القتال في السودان منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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