أمين مجلس التعاون يؤكد دعم المجلس الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 23 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن دعم مجلس التعاون الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره.
وقال الأمين العام في بيان إن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تمثل تهديدا خطيرا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة مشددا على ضرورة تعزيز كافة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف البيان ان هذه التصرفات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأعمال الاستفزازية وتجنب تصاعد التوترات. (النهاية)
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