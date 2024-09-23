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أمين مجلس التعاون يؤكد دعم المجلس الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 23 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين عن دعم مجلس التعاون الثابت لسيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره.
وقال الأمين العام في بيان إن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية تمثل تهديدا خطيرا قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة مشددا على ضرورة تعزيز كافة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف البيان ان هذه التصرفات تشكل انتهاكا واضحا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتعرض الأمن والسلم الإقليميين للخطر مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الأعمال الاستفزازية وتجنب تصاعد التوترات. (النهاية)

ع ش / ر ج



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