Tuesday, 24 September 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة والامارات تتفقان على تأسيس شراكة ثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي

9/23/2024 11:53:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 23 – 9 (كونا) -– اتفقت الولايات المتحدة الامريكية ودولة الامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين على تأسيس شراكة ثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز النشر الآمن للتقنيات الحيوية والناشئة.
وذكر البيت الابيض ان ذلك جاء في بيان مشترك صادر عن مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ومستشار الامن القومي الاماراتي الشيخ طحنون بن زايد على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم به رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد الى واشنطن حاليا.
واضاف البيان المشترك "أن الولايات المتحدة والإمارات تتطلعان إلى تعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة لدفع شراكتهما الاستراتيجية إلى الأمام وتوفير مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا لشعبيهما مدعوما بالتزام مشترك بالذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة".
وتطرق البيان الى الامكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجالات تسريع النمو الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل ودفع الاستدامة البيئية مشيرا في الوقت نفسه الى التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة والأهمية الحيوية للضمانات والحماية فيما يتعلق بأحدث التقنيات.
واكد ان تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال يأتي "إدراكا لأهمية أن يسعى بلدينا الى تحقيق استراتيجياتهما الوطنية عبر استغلال الفوائد الكاملة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على النحو الامثل".
واوضح ان التعاون الثنائي يهدف الى تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز النشر الآمن والموثوق به للتقنيات الحيوية والناشئة وتمكين الدعم المعزز للتبادلات البحثية والأكاديمية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان هذه الشراكة تتضمن كذلك ضمانات لحماية الأمن القومي لكلا البلدين وتمكين الاستثمارات وريادة الأعمال الموثوقة وتسهيل الابتكار عبر الحدود مع خلق فرص العمل وتسهيل حماية التقنيات الأمريكية المتقدمة واحترام المبادئ الدولية وحقوق الإنسان الى جانب الاسهام في توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والاكاديمية والبحثية. (النهاية)

ا م م / ر ج



MENAFN23092024000071011013ID1108707010

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث