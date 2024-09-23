الولايات المتحدة والامارات تتفقان على تأسيس شراكة ثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 23 – 9 (كونا) -– اتفقت الولايات المتحدة الامريكية ودولة الامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين على تأسيس شراكة ثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز النشر الآمن للتقنيات الحيوية والناشئة.
وذكر البيت الابيض ان ذلك جاء في بيان مشترك صادر عن مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ومستشار الامن القومي الاماراتي الشيخ طحنون بن زايد على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم به رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد الى واشنطن حاليا.
واضاف البيان المشترك "أن الولايات المتحدة والإمارات تتطلعان إلى تعميق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة لدفع شراكتهما الاستراتيجية إلى الأمام وتوفير مستقبل أكثر ازدهارا وأمانا لشعبيهما مدعوما بالتزام مشترك بالذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة".
وتطرق البيان الى الامكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في مجالات تسريع النمو الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص العمل ودفع الاستدامة البيئية مشيرا في الوقت نفسه الى التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا الناشئة والأهمية الحيوية للضمانات والحماية فيما يتعلق بأحدث التقنيات.
واكد ان تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال يأتي "إدراكا لأهمية أن يسعى بلدينا الى تحقيق استراتيجياتهما الوطنية عبر استغلال الفوائد الكاملة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على النحو الامثل".
واوضح ان التعاون الثنائي يهدف الى تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز النشر الآمن والموثوق به للتقنيات الحيوية والناشئة وتمكين الدعم المعزز للتبادلات البحثية والأكاديمية المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف ان هذه الشراكة تتضمن كذلك ضمانات لحماية الأمن القومي لكلا البلدين وتمكين الاستثمارات وريادة الأعمال الموثوقة وتسهيل الابتكار عبر الحدود مع خلق فرص العمل وتسهيل حماية التقنيات الأمريكية المتقدمة واحترام المبادئ الدولية وحقوق الإنسان الى جانب الاسهام في توسيع العلاقات بين المجتمعات العلمية والاكاديمية والبحثية. (النهاية)
ا م م / ر ج
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