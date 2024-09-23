وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية في الأمم المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمقر المنظمة في مدينة نيويورك مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة وأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان على رأس المواضيع التي تم مناقشتها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما تم بحث أطر تكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وتنسيق المواقف في إطار دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. (النهاية) ر ج
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