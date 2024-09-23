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وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية في الأمم المتحدة

9/23/2024 11:53:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 9 (كونا) -- ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 بمقر المنظمة في مدينة نيويورك مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة وأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان على رأس المواضيع التي تم مناقشتها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما تم بحث أطر تكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وتنسيق المواقف في إطار دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. (النهاية) ر ج

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