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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/23/2024 11:53:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة المالية تنفي "جملة وتفصيلا" صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة من لبنان الى 492 قتيلا و1645 جريحا.

بيروت - وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم يقول إن شبكة الاتصالات الرسمية في بلاده "لم تتعرض لخرق" من قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبر أن الرسائل التي تلقاها عدد من اللبنانيين "عمليات تمويه واحتيال".

طهران – السلطات المحلية الإيرانية تعلن إصابة 22 شخصا جراء انفجار وحريق في أحد المصانع بمدينة (كرمسار) شرقي العاصمة طهران. (النهاية) ر ج

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