موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة المالية تنفي "جملة وتفصيلا" صحة ما تم تداوله عبر وسائل بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية.

بيروت – مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة من لبنان الى 492 قتيلا و1645 جريحا.

بيروت - الاتصالات اللبناني جوني القرم يقول إن شبكة الاتصالات الرسمية في بلاده "لم تتعرض لخرق" من قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبر أن الرسائل التي تلقاها عدد من اللبنانيين "عمليات تمويه واحتيال".

طهران – السلطات المحلية الإيرانية تعلن إصابة 22 شخصا جراء انفجار وحريق في أحد المصانع بمدينة (كرمسار) شرقي العاصمة طهران. (النهاية) ر ج