موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة المالية تنفي "جملة وتفصيلا" صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي
بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الاسرائيلي على بلدات ومناطق مختلفة من لبنان الى 492 قتيلا و1645 جريحا.
بيروت - وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم يقول إن شبكة الاتصالات الرسمية في بلاده "لم تتعرض لخرق" من قوات الاحتلال الإسرائيلي ويعتبر أن الرسائل التي تلقاها عدد من اللبنانيين "عمليات تمويه واحتيال".
طهران – السلطات المحلية الإيرانية تعلن إصابة 22 شخصا جراء انفجار وحريق في أحد المصانع بمدينة (كرمسار) شرقي العاصمة طهران. (النهاية) ر ج
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