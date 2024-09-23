((آركابيتا)) و((ديجي بايز)) تستحوذان على حصة أغلبية في ((نيوباي)) من المشرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، وشركة ديجي بايز Dgpays ، وهي شركة رائدة مقدمة لتكنولوجيا البنية التحتية المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (في شراكة بينهما بالتساوي، ويشار إليهما مجتمعتين بـ«التحالف») والمشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في بيان مشترك أمس موافقة التحالف الاستحواذ على حصة أغلبية في نيوباي NEOPAY ، وهي شركة سريعة النمو في الإمارات متخصصة في تقديم حلول الدفع، في صفقة بقيمة ضمنية متوقعة تقدّر بحوالي 385 مليون دولار أمريكي، بينما احتفظ المشرق بحصة أقلية مهمة، على أن يكون إتمام الصفقة مرهوناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
تمثل صفقة الاستحواذ هذه محطة مهمة ضمن مسيرة نمو شركة نيوباي التي تتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع المدفوعات الرقمية سريع النمو في الشرق الأوسط. ومن خلال الدعم الاستراتيجي الذي يوفره التحالف، ستكون نيوباي قادرة على تحقيق مزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات جديدة مستفيدةً من تقنيات ديجي بايز المتطورة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة نيوباي هي أسرع الشركات المقدمة لحلول الدفع نموًا في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتميّز بانتشارها الواسع بين التجار وشركات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية لعمليات بطاقات الدفع في الإمارات بمعدلات مرتفعة على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يهيئ فرصًا كبيرة لشركة نيوباي للفوز بحصة أكبر من السوق.
تأسست نيوباي كقطاع أعمال استراتيجي تابع للمشرق، وحققت نموًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت اليوم تقدم خدمات لقاعدة عملاء متنوعة في قطاعات رئيسية، بما فيها تجارة التجزئة والضيافة والحكومة والتجارة الإلكترونية، مستفيدةُ من جملة من العوامل الرئيسية التي تشمل المناخ الاقتصادي المزدهر الذي تشهده الإمارات العربية المتحدة، والتركيبة السكانية في دولة الإمارات التي تتميز بشريحتها السكانية الشابة المتفوقة بدرايتها الرقمية، بالإضافة إلى النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي بالدولة، بجانب المبادرات الحكومية المتواصلة للترويج للتحوّل الرقمي والاقتصاد الخالي من النقود.
وأشاد عاطف أحمد عبدالملك، الرئيس التنفيذي لآركابيتا بهذه الصفقة قائلاً: «إن أنشطة أعمال نيوباي متوافقة تمامًا مع استراتيجية آركابيتا الاستثمارية التي تركز على الاستحواذ على شركات ليست فقط رائدة في أسواقها، بل تملك أيضًا القدرة على تحقيق معدلات نمو عالية مستفيدةً من الاتجاهات العامة المؤاتية للاقتصاد الكلي. كما أن نيوباي جاهزة تمامًا للاستفادة من التحوّل الجاري في الإمارات نحو المدفوعات الرقمية، والتي يعززها الناتج المحلي الإجمالي النامي والشريحة السكانية الشابة المتفوقة تقنيا والمبادرات الحكومية للتحوّل الرقمي. وسوف تقدم آركابيتا الدعم للمرحلة التالية من نمو شركة نيوباي في قطاع خدمات القيمة المضافة والدخول إلى أسواق جديدة».
وتعليقًا على هذه الصفقة، قال سركان عمر بيه أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة ديجي بايز: «إننا متحمسون لتقديم الدعم لشركة نيوباي في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي بالمشاركة مع المشرق، حيث حققت نيوباي نموًا استثنائيًّا وابتكارات متميزة في قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات، ونحن نشهد قدراتها الفائقة على تعميم هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. ورسالتنا في ديجي بايز كانت وسوف تظل دائمًا تحفيز التحوّل الرقمي في قطاع الخدمات المالية باستخدام أحدث التقنيات والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية. كما أننا نسعى من خلال دمج حلول التقنية المالية التي تطورها ديجي بايز مع منصة نيوباي القوية بهدف الاستفادة من فرص النمو والابتكار وتقديم حلول متطورة لسوق المشاريع الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا».
وبدوره، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «إن هذه الصفقة خطوة مهمة في مسيرة نيوباي، وتتيح لها مواصلة نموها القوي كشركة إقليمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، ونحن على ثقة من أن آركابيتا وديجي بايز تملكان الخبرات والرؤية لمساعدة نيوباي على تنفيذ خططها التوسعية الطموحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبينما يحتفظ المشرق بحصة مهمة في نيوباي، فإننا متحمسون لرؤية المنصة تنطلق نحو آفاق جديدة، وتنجح في توسيع نطاق عملياتها وتعزيز ريادتها في السوق».
إلى ذلك، قال فيبهور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي،: «نحن متحمسون لدخول نيوباي مرحلة جديدة من النمو بدعم من آركابيتا وديجي باي، لتصبح شركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية من خلال الابتكار وتحقيق القيمة لعملائنا. ونحن الآن قادرون بفضل الدعم التقني والمالي من مساهمينا الجدد والمساندة المستمرة التي نحصل عليها من المشرق، على تسريع نمونا في الإمارات وتوسعة انتشارنا عبر الشرق الأوسط، مع التزامنا بتطوير مدفوعات التجارة الإلكترونية والتشجيع على اعتماد المدفوعات الإلكترونية على صعيد واسع في جميع دول المنطقة».
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