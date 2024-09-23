((آركابيتا)) و((ديجي بايز)) تستحوذان على حصة أغلبية في ((نيوباي)) من المشرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬آركابيتا‭ ‬غروب‭ ‬هولدنغز‭ ‬ليمتد،‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬وشركة‭ ‬ديجي‭ ‬بايز‭ ‬ Dgpays ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬مقدمة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭ (‬في‭ ‬شراكة‭ ‬بينهما‭ ‬بالتساوي،‭ ‬ويشار‭ ‬إليهما‭ ‬مجتمعتين‭ ‬بـ«التحالف‮»‬‭) ‬والمشرق،‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬أمس‭ ‬موافقة‭ ‬التحالف‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أغلبية‭ ‬في‭ ‬نيوباي‭ ‬ NEOPAY ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬سريعة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬الدفع،‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬بقيمة‭ ‬ضمنية‭ ‬متوقعة‭ ‬تقدّر‭ ‬بحوالي‭ ‬385‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بينما‭ ‬احتفظ‭ ‬المشرق‭ ‬بحصة‭ ‬أقلية‭ ‬مهمة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬مرهوناً‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬المختصة‭.‬

تمثل‭ ‬صفقة‭ ‬الاستحواذ‭ ‬هذه‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬ضمن‭ ‬مسيرة‭ ‬نمو‭ ‬شركة‭ ‬نيوباي‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬سريع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬يوفره‭ ‬التحالف،‭ ‬ستكون‭ ‬نيوباي‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التوسع‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬مستفيدةً‭ ‬من‭ ‬تقنيات‭ ‬ديجي‭ ‬بايز‭ ‬المتطورة‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬نيوباي‭ ‬هي‭ ‬أسرع‭ ‬الشركات‭ ‬المقدمة‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬نموًا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تتميّز‭ ‬بانتشارها‭ ‬الواسع‭ ‬بين‭ ‬التجار‭ ‬وشركات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تنمو‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬لعمليات‭ ‬بطاقات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬بمعدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة،‭ ‬ما‭ ‬يهيئ‭ ‬فرصًا‭ ‬كبيرة‭ ‬لشركة‭ ‬نيوباي‭ ‬للفوز‭ ‬بحصة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السوق‭.‬

تأسست‭ ‬نيوباي‭ ‬كقطاع‭ ‬أعمال‭ ‬استراتيجي‭ ‬تابع‭ ‬للمشرق،‭ ‬وحققت‭ ‬نموًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأصبحت‭ ‬اليوم‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬لقاعدة‭ ‬عملاء‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬رئيسية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تجارة‭ ‬التجزئة‭ ‬والضيافة‭ ‬والحكومة‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مستفيدةُ‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المناخ‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المزدهر‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بشريحتها‭ ‬السكانية‭ ‬الشابة‭ ‬المتفوقة‭ ‬بدرايتها‭ ‬الرقمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬القوي‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالدولة،‭ ‬بجانب‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواصلة‭ ‬للترويج‭ ‬للتحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬النقود‭.‬

وأشاد‭ ‬عاطف‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالملك،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لآركابيتا‭ ‬بهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أنشطة‭ ‬أعمال‭ ‬نيوباي‭ ‬متوافقة‭ ‬تمامًا‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬آركابيتا‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬ليست‭ ‬فقط‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬أسواقها،‭ ‬بل‭ ‬تملك‭ ‬أيضًا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬نمو‭ ‬عالية‭ ‬مستفيدةً‭ ‬من‭ ‬الاتجاهات‭ ‬العامة‭ ‬المؤاتية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الكلي‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نيوباي‭ ‬جاهزة‭ ‬تمامًا‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬التحوّل‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬نحو‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتي‭ ‬يعززها‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬النامي‭ ‬والشريحة‭ ‬السكانية‭ ‬الشابة‭ ‬المتفوقة‭ ‬تقنيا‭ ‬والمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬للتحوّل‭ ‬الرقمي‭. ‬وسوف‭ ‬تقدم‭ ‬آركابيتا‭ ‬الدعم‭ ‬للمرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬شركة‭ ‬نيوباي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والدخول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة،‭ ‬قال‭ ‬سركان‭ ‬عمر‭ ‬بيه‭ ‬أوغلو،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديجي‭ ‬بايز‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لشركة‭ ‬نيوباي‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬نحو‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬المشرق،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬نيوباي‭ ‬نموًا‭ ‬استثنائيًّا‭ ‬وابتكارات‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬الإمارات،‭ ‬ونحن‭ ‬نشهد‭ ‬قدراتها‭ ‬الفائقة‭ ‬على‭ ‬تعميم‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأكملها‭. ‬ورسالتنا‭ ‬في‭ ‬ديجي‭ ‬بايز‭ ‬كانت‭ ‬وسوف‭ ‬تظل‭ ‬دائمًا‭ ‬تحفيز‭ ‬التحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬حلول‭ ‬التقنية‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تطورها‭ ‬ديجي‭ ‬بايز‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬نيوباي‭ ‬القوية‭ ‬بهدف‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬والابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬متطورة‭ ‬لسوق‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبيرة‭ ‬والشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬الحجم‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬عمومًا‮»‬‭. ‬

وبدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬المشرق‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الصفقة‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نيوباي،‭ ‬وتتيح‭ ‬لها‭ ‬مواصلة‭ ‬نموها‭ ‬القوي‭ ‬كشركة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬آركابيتا‭ ‬وديجي‭ ‬بايز‭ ‬تملكان‭ ‬الخبرات‭ ‬والرؤية‭ ‬لمساعدة‭ ‬نيوباي‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬التوسعية‭ ‬الطموحة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وبينما‭ ‬يحتفظ‭ ‬المشرق‭ ‬بحصة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬نيوباي،‭ ‬فإننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لرؤية‭ ‬المنصة‭ ‬تنطلق‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة،‭ ‬وتنجح‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬السوق‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬فيبهور‭ ‬موندهادا،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نيوباي،‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لدخول‭ ‬نيوباي‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬آركابيتا‭ ‬وديجي‭ ‬باي،‭ ‬لتصبح‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬القيمة‭ ‬لعملائنا‭. ‬ونحن‭ ‬الآن‭ ‬قادرون‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬التقني‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬مساهمينا‭ ‬الجدد‭ ‬والمساندة‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬نحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬المشرق،‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬نمونا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬وتوسعة‭ ‬انتشارنا‭ ‬عبر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتطوير‭ ‬مدفوعات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتشجيع‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭.

‬