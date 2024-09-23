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رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يجتمع مع شركة إيتو سكاي ((Aetoskya))

9/23/2024 11:52:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمع‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بالسيد‭ ‬ابهاي‭ ‬ميتال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إيتو‭ ‬سكاي‮
 Aetosky ‭ ‬السنغافورية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬أهم‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬لمشروع‭ ‬نظام‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬التغيرات‭ ‬ومخالفات‭ ‬البناء‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بالتعاون‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أكّد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توظيف‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعي‭ ‬التطوير‭ ‬المستمرة،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬تضمن‭ ‬الاستعداد‭ ‬الكامل‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي،‭ ‬وتبني‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والخدمية،‭ ‬واستكمال‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬التقنية،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬استفادة‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬والأنظمة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬باسم‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬ابتكار‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬عملية‭ ‬توظيف‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬بمختلف‭ ‬التطبيقات،‭ ‬حيث‭ ‬تحظى‭ ‬استخدامات‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬الأرشفة‭ ‬الذكية‭ ‬بأولوية‭ ‬لدى‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬وثيقة‭ ‬الملكية‭ ‬العقارية‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتخذة‭ ‬في‭ ‬إصدارها‭.‬‮

ويواصل‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬وحوكمة‭ ‬المعلومات‭ ‬المكانية،‭ ‬إذ‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬موثوقة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تدعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إيتو‭ ‬سكاي‭ ‬ Aetosky ‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬منه‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

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