رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يجتمع مع شركة إيتو سكاي ((Aetoskya))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمع المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالسيد ابهاي ميتال الرئيس التنفيذي لشركة إيتو سكاي
Aetosky السنغافورية، حيث تم مناقشة أهم الخدمات والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي المقدمة من قبل الشركة لمشروع نظام الكشف عن التغيرات ومخالفات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتعاون وزارة شؤون البلديات والزراعة في شهر أغسطس الماضي.
وخلال الاجتماع أكّد الحرص على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار مساعي التطوير المستمرة، ووضع خطة شاملة تضمن الاستعداد الكامل لمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستكمال البنى التحتية التقنية، وتشجيع الاستثمارات النوعية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات والأنظمة بما يحقق التطلعات.
كما أشار المهندس باسم بن يعقوب الحمر خلال اللقاء إلى أهمية مواصلة ابتكار الحلول التكنولوجية الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يسهم في استدامة عملية توظيف هذه التقنيات بمختلف التطبيقات، حيث تحظى استخدامات هذه التطبيقات في الأرشفة الذكية بأولوية لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بهدف تطوير وثيقة الملكية العقارية وتسهيل الإجراءات المتخذة في إصدارها.
ويواصل جهاز المساحة والتسجيل العقاري ترسيخ مكانته الريادية في مجال توظيف التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المعلومات المكانية، إذ تأتي هذه الجهود تماشياً مع رؤية الجهاز في بناء منظومة بيانات وطنية موثوقة ومتكاملة تدعم مختلف القطاعات الحكومية.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة إيتو سكاي Aetosky عن تطلعه إلى أن يحقق التعاون القائم الهدف المنشود منه عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.
MENAFN23092024000055011008ID1108706981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.