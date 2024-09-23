اختتام النسخة الثالثة من ((ستارت أب بحرين ويك إند))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمدعومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تاب‭ ‬بايمنتس‮»‬،‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويك‭ ‬إند‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬21‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬‮«‬إيكيا‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬عرض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬البحرينية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬54‭ ‬ساعة،‭ ‬اجتمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مؤسس،‭ ‬ومطور،‭ ‬ومصمم‭ ‬ومسوق‭ ‬لبناء‭ ‬وإطلاق‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الفكرة‭ ‬إلى‭ ‬المنتج‭ ‬الأولي‭. ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬3000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬المنظومة،‭ ‬وذلك‭ ‬تقديراً‭ ‬لجهودهم‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬الكلمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬أحمد‭ ‬الراوي،‭ ‬رائد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشريك‭ ‬المؤسس‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬كالو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الحضور‭ ‬تجاربه‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬قيّمة‭ ‬من‭ ‬ناثان‭ ‬مينز،‭ ‬وهو‭ ‬مدرب‭ ‬يمتلك‭ ‬خبرة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭.‬

تألفت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬بارزين‭ ‬مثل‭ ‬حسين‭ ‬حاجي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإقليمي‭ ‬للابتكار‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬برينك‮»‬،‭ ‬وزينب‭ ‬خميس‭ ‬رئيس‭ ‬استوديوهات‭ ‬‮«‬سبرينج‭ ‬ستوديوز‮»‬،‭ ‬ومؤيد‭ ‬المؤيد‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬ Pinnacle ‭ ‬ Capital ،‭ ‬وفجر‭ ‬الباجه‭ ‬جي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل،‭ ‬وحمد‭ ‬الفهد‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬والشريك‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬تجاوز،‭ ‬وحسن‭ ‬حيدر‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري‭ ‬لشركة‭ ‬ Plus ‭ ‬ VC ‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الفعالية‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬بالمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬وضمت‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬ I ‭ ‬ Need ‭ ‬ You ‭ ‬ Bracelet ‮»‬،‭ ‬و‮«‬ Safebites ‮»‬،‭ ‬و‭ ‬‮«‬ CarPal ‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬فكرة‭ ‬مبتكرة‭ ‬حازت‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬والحضور،‭ ‬وقدمت‭ ‬الفكرة‭ ‬سوارا‭ ‬مخصصا‭ ‬للآباء‭ ‬والأمهات‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬الصم‭ ‬والبكم،‭ ‬يُمكّنهم‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬أطفالهم‭ ‬الرضّع،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭.‬

وأعربت‭ ‬يقين‭ ‬إبراهيم،‭ ‬مؤسس‭ ‬الفريق‭ ‬الأول،‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬ويك‭ ‬إند‭ ‬كان‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬جداً‭ ‬لنا‭! ‬من‭ ‬الرائع‭ ‬رؤية‭ ‬جهودنا‭ ‬وشغفنا‭ ‬ورؤيتنا‭ ‬تتحقق‭ ‬وتحظى‭ ‬بالتقدير‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الذي‭ ‬قدمناه‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬التغيير‭ ‬الحقيقي‭ ‬مما‭ ‬يدفعنا‭ ‬للأمام‭ ‬بحماس‭ ‬أكبر‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نشكر‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬وتمكين،‭ ‬وجميع‭ ‬الرعاة‭ ‬على‭ ‬تقديمهم‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الابتكار‭ ‬وتلهم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬مثلنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامهم‮»‬‭.‬