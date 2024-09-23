اختتام النسخة الثالثة من ((ستارت أب بحرين ويك إند))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت ستارت أب بحرين، المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين، والمدعومة من قبل صندوق العمل «تمكين» بالشراكة الاستراتيجية مع «تاب بايمنتس»، النسخة الثالثة من «ستارت أب بحرين ويك إند» التي أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع من 19 إلى 21 سبتمبر 2024 في «إيكيا البحرين»، والتي تم خلالها عرض مجموعة من الشركات الناشئة البحرينية الجديدة التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز الابتكار في منظومة ريادة الأعمال في المملكة.
خلال الفعالية التي استمرت مدة 54 ساعة، اجتمع أكثر من 200 مؤسس، ومطور، ومصمم ومسوق لبناء وإطلاق شركات ناشئة بدءاً من مرحلة الفكرة إلى المنتج الأولي. حيث تنافس المشاركون على جوائز مالية كبرى بقيمة إجمالية بلغت 3000 دينار بحريني، بالإضافة إلى العديد من المزايا المقدمة من الشركاء البارزين في المنظومة، وذلك تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم المبتكرة خلال الفعالية.
وقد ألقى الكلمة الرئيسية أحمد الراوي، رائد الأعمال والشريك المؤسس لشركة «كالو»، حيث شارك الحضور تجاربه القيمة في مجال ريادة الأعمال. كما حصل المشاركون على نصائح قيّمة من ناثان مينز، وهو مدرب يمتلك خبرة عالمية في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ويشارك في هذه الفعالية للمرة الثالثة.
تألفت لجنة التحكيم من خبراء بارزين مثل حسين حاجي الرئيس الإقليمي للابتكار المؤسسي في «برينك»، وزينب خميس رئيس استوديوهات «سبرينج ستوديوز»، ومؤيد المؤيد شريك في Pinnacle Capital ، وفجر الباجه جي المدير العام لصندوق الأمل، وحمد الفهد المدير التنفيذي والشريك الإداري لشركة تجاوز، وحسن حيدر الشريك الإداري لشركة Plus VC .
وفي ختام الفعالية تم إعلان الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وضمت كلا من « I Need You Bracelet »، و« Safebites »، و « CarPal » حيث قدم الفريق الفائز بالمركز الأول فكرة مبتكرة حازت إشادة واسعة من لجنة التحكيم والحضور، وقدمت الفكرة سوارا مخصصا للآباء والأمهات من مجتمع الصم والبكم، يُمكّنهم من التواصل بشكل أفضل مع أطفالهم الرضّع، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم بشكل ملحوظ.
وأعربت يقين إبراهيم، مؤسس الفريق الأول، بقولها: «الفوز بالمركز الأول في ستارت أب بحرين ويك إند كان تجربة مميزة جداً لنا! من الرائع رؤية جهودنا وشغفنا ورؤيتنا تتحقق وتحظى بالتقدير في فترة قصيرة، وهو الأمر الذي أثبت لنا أن الحل الذي قدمناه لديه القدرة على إحداث التغيير الحقيقي مما يدفعنا للأمام بحماس أكبر». وأضاف: «نشكر ستارت أب بحرين، وتمكين، وجميع الرعاة على تقديمهم هذه المنصة الرائعة التي تدعم الابتكار وتلهم رواد الأعمال مثلنا لتحقيق أحلامهم».
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