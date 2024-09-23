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الشاحنات وعرقلة حركة المرور

9/23/2024 11:51:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشهد الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة تزاحما كبيرا بسبب دخول بعض سائقي الشاحنات دون احترام للوائح والقوانين الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور والتي تنظم دخولها، ومنعها خلال الوقت المحدد لها صباحا ومساء.
سبق وأن طالبنا بتكثيف الدوريات على تلك الطرق، وتحديدا الدائري السادس والعمل على تعميم فكرة المرور السري بمركبات مدنية لرصد هؤلاء المخالفين الذين يتحدون القانون بدخولهم الطرق الرئيسية خلال مواعيد المنع، إضافة إلى ذلك نجدهم لا يلتزمون بالحارة المخصصة لهم، وهي أقصى اليمين بل نجدهم أحيانا يقودون تلك المركبات الكبيرة وهي محملة بسرعة جنونية يتنقلون ما بين حارات اليسار والوسط واليمين دون مبالاة أو احترام للقانون ما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث، وكذلك عرقلة حركة المرور في تلك الطرق.
نتمنى من إدارة المرور توزيع لوحات إرشادية بمختلف اللغات، وعمل عرض على الشاشات بالأوقات المحددة لدخول الشاحنات والمخالفات لكل من لا يلتزم بتلك التعليمات حتى لا يكون لهؤلاء عذر بعدم معرفتهم بذلك.
كما نتمنى متابعة هذا الأمر من قبل المسؤولين، ومحاسبة المخالفين حتى لو من خلال الرجوع إلى كاميرات مراقبة الطرق وتحرير مخالفات فورية بحقهم.
كذلك هناك مشكلة أخرى تعاني منها بعض الطرق الرئيسية والفرعية تتمثل في قيام بعض سائقي الحافلات بالتوقف في الطرق بشكل مفاجئ بعيدا عن الأماكن المخصصة لهم لنقل الركاب، ما قد يتسبب في وقوع الحوادث، الأمر الذي يتطلب من المرور اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء. ومنا إلى من يهمهم الأمر.


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