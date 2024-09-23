الشاحنات وعرقلة حركة المرور

(MENAFN
- Al-Anbaa) تشهد الطرق الرئيسية خلال أوقات الذروة تزاحما كبيرا بسبب دخول بعض سائقي الشاحنات دون احترام للوائح والقوانين الموضوعة من قبل الإدارة العامة للمرور والتي تنظم دخولها، ومنعها خلال الوقت المحدد لها صباحا ومساء.
سبق وأن طالبنا بتكثيف الدوريات على تلك الطرق، وتحديدا الدائري السادس والعمل على تعميم فكرة المرور السري بمركبات مدنية لرصد هؤلاء المخالفين الذين يتحدون القانون بدخولهم الطرق الرئيسية خلال مواعيد المنع، إضافة إلى ذلك نجدهم لا يلتزمون بالحارة المخصصة لهم، وهي أقصى اليمين بل نجدهم أحيانا يقودون تلك المركبات الكبيرة وهي محملة بسرعة جنونية يتنقلون ما بين حارات اليسار والوسط واليمين دون مبالاة أو احترام للقانون ما يتسبب في وقوع العديد من الحوادث، وكذلك عرقلة حركة المرور في تلك الطرق.
نتمنى من إدارة المرور توزيع لوحات إرشادية بمختلف اللغات، وعمل عرض على الشاشات بالأوقات المحددة لدخول الشاحنات والمخالفات لكل من لا يلتزم بتلك التعليمات حتى لا يكون لهؤلاء عذر بعدم معرفتهم بذلك.
كما نتمنى متابعة هذا الأمر من قبل المسؤولين، ومحاسبة المخالفين حتى لو من خلال الرجوع إلى كاميرات مراقبة الطرق وتحرير مخالفات فورية بحقهم.
كذلك هناك مشكلة أخرى تعاني منها بعض الطرق الرئيسية والفرعية تتمثل في قيام بعض سائقي الحافلات بالتوقف في الطرق بشكل مفاجئ بعيدا عن الأماكن المخصصة لهم لنقل الركاب، ما قد يتسبب في وقوع الحوادث، الأمر الذي يتطلب من المرور اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء. ومنا إلى من يهمهم الأمر.
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