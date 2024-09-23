تحويل أدوات الاتصال إلى تفجيرات.. عمل غير إنساني

لن تهدأ إسرائيل، ولن يرتاح بالها إلا بعد أن تحول المنطقة إلى قطعة من الجحيم، وتحيل حياة الأشقاء في فلسطين ولبنان إلى قلق مستمر، وتجعلهم في انتظار دائم إلى ما ستتفتق عنه العقلية الصهيونية المدمرة، التي تبحث دائما في الانتقام من هؤلاء الذين يريدون أن تكون حياتهم هادئة، لا ينغصها كيان التأم وجوده من شتات الأرض، وجاء مقتنعا بأساطيره وأوهامه التي يريد أن يفرضها على العالم.إن الأفكار التي يرتبها الكيان الصهيوني، في حقيقتها مبتكرة، ولا يمكن لعقل إنسان سوي أن يفكر فيها، لأنه لا ينتمي إلى البشرية في شيء، ولا يفكر إلا في نفسه ووجوده، الذي نعتبره نحن العرب والمسلمين طارئا وغير مرغوب فيه.وآخر ما توصلت إليه العقلية الصهيونية المدمرة، في ابتكاراتها الهمجية، تفجيرات «البيجر»، التي ابتلت بها بعض أهالي جنوب لبنان، وأصابت من أصابت وقتلت من قتلت، بينما العالم الغربي والأميركي ينظر بأعين شاخصة، وغير مبالية بهذه النزعة العدوانية أو فلنقل بهوس القتل الذي يمارسوه الصهاينة بكل جرأة.إن الجيش الإسرائيلي منذ أشهر طويلة وهو ينكل ويقتل ويشرد أهل غزة، ولا يرحم صغيرا ولا ضعيفا ولا مريضا في هذه الحرب العبثية، التي تؤكد أن الصهاينة قد فقدوا عقولهم، ولا قدرة لهم في التفكير في حل سلمي يضمن حقن الدماء، إلا بالقتل الذي يفهمونه جيدا.إنه العناد، والحقد، الكره، الذي تطبع به الكيان الصهيوني، ما جعله فاقد المقدرة على التعايش مع المحيطين، ومن ثم فإن رغبته شديدة في إبادتهم، كي يعيش متفردا لا تنغصه مطالب أصحاب الحق، ورفضهم لهمجيته، وغطرسته، إنه لا يريد لأحد أن يشاركه أراض اغتصبها، في ظروف تاريخية طارئة، حيث كان الظلم سائدا والاحتلال مسيطرا على مختلف الدول العربية، فجاءت الوعود للكيان الصهيوني باحتلال فلسطين وجعلها سكنا له، ومن هنا بدأت المأساة التي لا نزال نعيشها، وأعتقد أننا سنعيشها إلى أن يشاء الله، ونتمكن من دحر هذه البقعة المظلمة.إن التفكير بالعبث في تقنيات حديثة موجودة في أيدي وجيوب الناس، وجعلها أداة تفجير بدلا من أن تكون أداة اتصال، هو تفكير غير إنساني، وللأسف هذا الحقد جعل الناس ليس في لبنان فقط، بل في كل دول العالم يخافون من أجهزتهم، لأن تفجيرها وارد، ومن الممكن أن تصمم هذه الأداة المدمرة من المنشأ على هذا الأساس، وهذا الأمر لم يفكر فيه إلا العقل الصهيوني الذي لا يريد للعالم أي خير.

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