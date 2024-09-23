شكراً ((سهل))..

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انتعشت حركة معاملات المواطنين الحكومية في ظل إبصار تطبيق «سهل» الإلكتروني النور في خطوة كبيرة وموفقة على طريق «الحكومة الإلكترونية» خلال جائحة «كورونا»، وتلك النقلة النوعية في تسيير معاملات المواطنين لاقت قبولا شعبيا، وسهلت على المواطن الكويتي الكثير من الجهد في تخليص المعاملات اليومية والضرورية لمصالح العباد والبلاد.
ولا شك أن إطلاق تطبيق «سهل» كان نقلة نوعية للخدمات الحكومية لسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، عندما كان سموه رئيسا لمجلس الوزراء السابق، حيث سهل الكثير من الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين أيضا. وبالفعل، اقتصدت ميزانية الوزارات من جهة المعاملات الورقية، ووقت الموظفين في إنجاز الأولويات والكثير الكثير مما يترتب على ذلك من الجهد في الانتظار والازدحام المروري أمام الوزارات يوميا.
وفي الحقيقة أنه ترتب على إطلاق التطبيق الحكومي «سهل» عدة خدمات نرى أنه يعلن عنها يوميا على الموقع ومنها نقل المركبات عبر التطبيق الإلكتروني الحكومي، والذي أعتبره مفخرة وطنية وإنجازا حكوميا لا مثيل له في عصر الحكومات الإلكترونية، وذلك لسهولة اطلاع المواطنين على الكثير من النتائج المصيرية للفرد في المجتمع الكويتي، مثال على ذلك وزارة التربية، وإعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم العالي، ومنها أيضا خدمات وزارة الصحة وجميع التحاليل والتقارير الطبية التي يستطيع المواطن تسلمها دون عناء، وسهلت على الأطباء معرفة التاريخ المرضي للمراجع والأدوية المصروفة بأثر رجعي، وجوانب أخرى خدماتية إلكترونية من شأنها التسهيل والإسراع في تنفيذ الإجراءات والمعاملات وتطوير القطاع الصحي في البلاد.
إن الحكومة الكويتية خطت خطوة حكومية موفقة جدا وغير مسبوقة محليا وخليجيا منذ عام 2021، لقد أنجز التطبيق ملايين المعاملات، وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي «سهل» يوسف كاظم في يناير 2024 بأن الاحصائيات التي حققها تطبيق «سهل» منذ انطلاقه في 15 سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2023 بالأرقام، حيث بلغ عدد الخدمات المتاحة عبر تطبيق «سهل» 356 خدمة إلكترونية تقدمها 35 جهة حكومية تتيح خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق، كما بلغ عدد الخدمات والمعاملات المنجزة عبر التطبيق 30.226.374 مليون معاملة، كما بلغ عدد الإشعارات المرسلة للمستخدمين في قائمة «إشعارات» داخل تطبيق «سهل» 100.413.592 إشعارا، كما وصل عدد مستخدمي تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الإلكترونية 1.648.211 مستخدما على مختلف الأجهزة الذكية.
ومع إطلاق التطبيق الحكومي الموحد الخدمة تلو الخدمة للتسهيل على المواطنين، إلا أن هناك خدمات أخرى ننتظرها من القائمين النشطين المجتهدين على هذه النسخة الحكومية الوطنية الموحدة والعبقرية.. لذلك نقول شكراً «سهل» بارك الله جهودكم.
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