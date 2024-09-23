شكراً ((سهل))..

انتعشت حركة معاملات المواطنين الحكومية في ظل إبصار تطبيق «سهل» الإلكتروني النور في خطوة كبيرة وموفقة على طريق «الحكومة الإلكترونية» خلال جائحة «كورونا»، وتلك النقلة النوعية في تسيير معاملات المواطنين لاقت قبولا شعبيا، وسهلت على المواطن الكويتي الكثير من الجهد في تخليص المعاملات اليومية والضرورية لمصالح العباد والبلاد.

ولا شك أن إطلاق تطبيق «سهل» كان نقلة نوعية للخدمات الحكومية لسمو الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، عندما كان سموه رئيسا لمجلس الوزراء السابق، حيث سهل الكثير من الجهد والوقت على المواطنين والمقيمين أيضا. وبالفعل، اقتصدت ميزانية الوزارات من جهة المعاملات الورقية، ووقت الموظفين في إنجاز الأولويات والكثير الكثير مما يترتب على ذلك من الجهد في الانتظار والازدحام المروري أمام الوزارات يوميا.

وفي الحقيقة أنه ترتب على إطلاق التطبيق الحكومي «سهل» عدة خدمات نرى أنه يعلن عنها يوميا على الموقع ومنها نقل المركبات عبر التطبيق الإلكتروني الحكومي، والذي أعتبره مفخرة وطنية وإنجازا حكوميا لا مثيل له في عصر الحكومات الإلكترونية، وذلك لسهولة اطلاع المواطنين على الكثير من النتائج المصيرية للفرد في المجتمع الكويتي، مثال على ذلك وزارة التربية، وإعلان نتائج الثانوية العامة والتعليم العالي، ومنها أيضا خدمات وزارة الصحة وجميع التحاليل والتقارير الطبية التي يستطيع المواطن تسلمها دون عناء، وسهلت على الأطباء معرفة التاريخ المرضي للمراجع والأدوية المصروفة بأثر رجعي، وجوانب أخرى خدماتية إلكترونية من شأنها التسهيل والإسراع في تنفيذ الإجراءات والمعاملات وتطوير القطاع الصحي في البلاد.

إن الحكومة الكويتية خطت خطوة حكومية موفقة جدا وغير مسبوقة محليا وخليجيا منذ عام 2021، لقد أنجز التطبيق ملايين المعاملات، وهذا ما صرح به المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي «سهل» يوسف كاظم في يناير 2024 بأن الاحصائيات التي حققها تطبيق «سهل» منذ انطلاقه في 15 سبتمبر 2021 حتى نهاية عام 2023 بالأرقام، حيث بلغ عدد الخدمات المتاحة عبر تطبيق «سهل» 356 خدمة إلكترونية تقدمها 35 جهة حكومية تتيح خدماتها الإلكترونية عبر التطبيق، كما بلغ عدد الخدمات والمعاملات المنجزة عبر التطبيق 30.226.374 مليون معاملة، كما بلغ عدد الإشعارات المرسلة للمستخدمين في قائمة «إشعارات» داخل تطبيق «سهل» 100.413.592 إشعارا، كما وصل عدد مستخدمي تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الإلكترونية 1.648.211 مستخدما على مختلف الأجهزة الذكية.

ومع إطلاق التطبيق الحكومي الموحد الخدمة تلو الخدمة للتسهيل على المواطنين، إلا أن هناك خدمات أخرى ننتظرها من القائمين النشطين المجتهدين على هذه النسخة الحكومية الوطنية الموحدة والعبقرية.. لذلك نقول شكراً «سهل» بارك الله جهودكم.





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