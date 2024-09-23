اليوم الوطني للمملكة ومؤسسها

تنبض قلوبنا بالفخر والاعتزاز كل عام وشقيقتنا المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بخير وأمن وأمان ونهضة وازدهار بمناسبة اليوم الوطني، داعين الله أن يحفظها وطنا وملكا وولي عهد وشعبا.

تشرفت بهدية من دارة الملك عبدالعزيز بكتاب قيم يحمل عنوان «الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية» للدكتور ناصر الجهيمي صدر عام 1999 به نماذج مختارة لمقالات بعضها يرجع تقريبا لقرن من الزمان، ولعل أكثر ما شدني هي كلمات مقدمة الكتاب وكانت تشريفا لهذا الكتاب أنها لرئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبدالعزيز» خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، اضطررت لأخذ جزء منها.. يقول فيها: «لقد كان استرداد الملك عبدالعزيز الرياض في الخامس من شهر شوال عام 1319هـ/1902م هو اللبنة الأولى في تأسيس المملكة العربية السعودية في حين تعود جذور هذا التأسيس إلى أكثر من 262 عاما عندما تم اللقاء التاريخي بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهما الله، عام 1157هـ/1744م فقامت بذلك الدولة السعودية الأولى على أساس الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية ثم جاءت الدولة السعودية الثانية التي سارت على الأساس والمبادئ ذاتها.

عندما بدأ الملك عبدالعزيز في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية الأركان كان يضع نصب عينيه السير في منهج آبائه فأسس دولة حديثة قوية استطاعت أن تنشر الأمن في أرجائها المترامية الأطراف وأن تحفظ حقوق الرعية بفضل التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتد عطاؤها إلى معظم أرجاء العالمين العربي والإسلامي وكان لها أثر بارز في السياسة الدولية بوجه عام بسبب مواقفها العادلة الثابتة وسعيها إلى السلام العالمي المبني على تحقيق العدالة بين شعوب العالم.

وجاءت عهود أبنائه من بعده امتدادا لذلك المنهج القويم، ففي الخامس من شهر شوال 1419هـ/23 يناير1999م يشهد التاريخ مرور 100 عام على دخول الملك عبدالعزيز الرياض وانطلاق تأسيس المملكة العربية السعودية عبر جهود متواصلة من الكفاح والبناء نقلت هذا الوطن وأبناءه من حال إلى حال وصنعت بتوفيق الله تعالى وحدة حقيقية على أساس الإسلام ملأت القلوب إيمانا وولاء، وجسدت معاني التلاحم التاريخي بين الشعب وقيادته في مسيرة تاريخية.

إن استحضار أحداث ذلك اليوم في نفوس أبناء المملكة عون على شكر الله على نعمه وتذكير بأن هذه البلاد التي قامت فيها الدعوة والدولة معا لاتزال وفية لعهد أجيال التأسيس والتوحيد، مستمدة منهجها في الحياة من كتاب الله وسنة نبيه.

٭ ٭ ٭‏«موقف الملك عبدالعزيز من فلسطين»، حيث ذكرت جريدة «الجهاد» في عددها 1419 بتاريخ 22 أكتوبر 1945 تقول: أرسل صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس روزفلت رئيس أميركا.

ونظرا لضيق المكان ننشر أهم الفقرات التي وردت في مذكرات الملك معتقدين أن جهوده إلى جانب جهود الدول العربية ستحدث تحولا محتملا في سير قضية فلسطين..ابتدأ الملك رسالته بعد التمهيد بقوله:

ان حق الحياة لكل شعب في موطنه الذي يعيش فيه حق طبيعي، ضمنته الحقوق الطبيعية، وأقرته المبادئ الإنسانية، وأعلنه الحلفاء في الميثاق الأطلنطي وفي مناسبات متعددة، والحق الطبيعي للعرب في فلسطين لا يحتاج إلى بيان فقد ذكرت فخامة رئيس أميركا أن العرب هم سكان فلسطين منذ أقدم عصور التاريخ وكانوا سادتها والأكثرية الساحقة فيها في كل العصور وإننا نشير إشارة موجزة إلى هذا التاريخ القديم والحديث لفلسطين حتى اليوم لنبين أن دعوة الصهيونية في فلسطين لا تقوم على أساس تاريخي معقول ثم إشارة إلى أن تاريخ فلسطين المعروف يبدأ من 3500 سنة قبل الميلاد وأن أول من توطن فيها هم الكنعانيون وهم قبيلة عربية نزحت من جزيرة العرب ثم هاجر الكندي من العراق إلى فلسطين عام 2000 قبل الميلاد بقيادة النبي إبراهيم الخليل ومعه بعض اليهود الذين ما لبثوا أن هاجروا إلى مصر بسبب المجاعات حيث استعبدهم الفراعنة حتى أنقذهم موسى النبي وعاد بهم إلى فلسطين.

كما ذكرت جريدة «أ.ب» في عددها 449 بتاريخ 15/8/1949 عنوانا «الملك ابن سعود يشترط إشراك فلسطين بالمؤتمر» القاهرة ـ كتبت جريدة «المقطم»: «إن مندوب الملك ابن سعود في القاهرة صرح بأنه لا يمكن إجراء أي بحث أو اجتماع بصدد القضية العربية إذا لم يشمل فلسطين».

وهذا دليل صدق وحرص المملكة على حل قضية فلسطين.





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