خطاب سمو ولي العهد في قمة المستقبل ((رؤية حكيمة نحو الاستقرار والسلام))

من الأمم المتحدة وفي قمة المستقبل، تميز سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالحكمة السياسية والرؤية الاستراتيجية المتوازنة خلال إلقائه خطاب الكويت ممثلا عن سمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - وقد استعرض من خلال كلماته مجموعة من القضايا المحورية التي تواجه المنطقة والعالم، مما أكد مكانة الكويت كدولة مسؤولة تلعب دورا حيويا في تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.ومنذ عقود، تلعب الكويت دورا رياديا في دعم السلام وحل النزاعات، وهذا ما تجلى بوضوح في خطاب الكويت الذي عبر فيه سموه عن التزام الكويت الراسخ بالبحث عن حلول ديبلوماسية للأزمات الإقليمية والدولية. وأكد سمو ولي العهد، حفظه الله، أهمية التعاون الدولي في التصدي للتحديات التي تواجه الأمن والسلم، مشددا على أن الكويت تضع الاستقرار الإقليمي والعالمي على رأس أولوياتها.وهناك جانب آخر بارز في الخطاب أشار سموه من خلاله إلى الدور الإنساني الريادي الذي تلعبه الكويت على الساحة الدولية، إذ تعتبر الكويت واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والإنمائية حول العالم، وهو ما يعكس مبادئها الراسخة في دعم الشعوب المتضررة من الأزمات والصراعات.وأكد ممثل صاحب السمو خلال الخطاب أن الكويت ملتزمة بالوقوف إلى جانب المجتمعات الأكثر حاجة، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة أو المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية، مما يعكس الدور الفعال للديبلوماسية الإنسانية التي تعتبر جزءا أساسيا من سياسة الكويت الخارجية.ولم يغفل الخطاب التطرق إلى القضايا العالمية المشتركة التي تتطلب جهودا دولية موحدة، مثل التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة، فقد شدد سموه على أن التحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم تتطلب تكاتف الجهود العالمية لإيجاد حلول مستدامة. وأشار إلى أن الكويت ملتزمة بالمساهمة في هذه الجهود الدولية من خلال دعم المبادرات البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية، كما أبدى حرصه على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ما يعكس طموح الكويت لبناء مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة للأجيال القادمة.ومن خلال هذا الخطاب المتوازن والواعي، نجح سمو ولي العهد في تسليط الضوء على الدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به الكويت في الساحة الدولية، إذ إن الكويت ليست مجرد متلق للقرارات الدولية، بل شريك مسؤول يسهم بشكل فعال في صياغة الحلول والتغلب على التحديات، وجاء الخطاب برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الكويت بقيادتها الحكيمة، ستظل داعمة للاستقرار والسلام والتعاون على كل المستويات.ختاماً: كلمة الكويت التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، في الأمم المتحدة بمنزلة انعكاس صادق لمسيرة الكويت في دعم السلام والازدهار الدولي، وأن الكويت ستبقى دائما رمزا للديبلوماسية الهادئة والبناءة، وستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق عالم أكثر استقرارا وعدلا.حفظ الله الكويت أرضا غالية وقيادة حكيمة وشعبا مخلصا.

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