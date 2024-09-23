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الحسين إربد يتخطى معان في دوري المحترفين

9/23/2024 11:51:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- تخطى فريق الحسين إربد نظيره معان بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وجاء هدف الحسين إربد الوحيد من علامة الجزاء، عن طريق اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وصعد الحسين إربد للمركز الثاني على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن نظيره الرمثا صاحب المركز الثالث، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند 4 نقاط وفي المركز التاسع.

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