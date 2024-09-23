الحسين إربد يتخطى معان في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
تخطى فريق الحسين إربد نظيره معان بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وجاء هدف الحسين إربد الوحيد من علامة الجزاء، عن طريق اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عند الدقيقة 41 من زمن اللقاء.
وصعد الحسين إربد للمركز الثاني على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن نظيره الرمثا صاحب المركز الثالث، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق معان عند 4 نقاط وفي المركز التاسع.
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