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نائب الملك يزور القيادة العامة

9/23/2024 11:51:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الاثنين، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


واجتمع سموه برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، واطلع على عدد من الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز حول الإجراءات والتقنيات المستخدمة لتعزيز منظومة أمن الحدود، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في تنفيذ خططها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية لتواكب التحديات الأمنية.


وأشاد سموه بالمستوى المتطور لمنتسبي الجيش العربي إعدادا وتدريبا وتسليحا، معربا عن اعتزازه بالجهود التي يبذلونها لحماية حدود الوطن وأمنه واستقراره.

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