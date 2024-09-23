الصفدي يلتقي ايفانوفيتش وميرفي في نيويورك

MENAFN - Alghad Newspaper) نيويورك- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الأوروبية والخارجية في جمهورية الجبل الأسود، فيليب إيفانوفيتش، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الصفدي وإيفانوفيتش، خلال اللقاء، ضرورة تكاتف الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية ولبنان.

وحذر الصفدي من عواقب تفجر الأوضاع في المنطقة وجرها نحو حرب إقليمية، إذا استمرت إسرائيل بعدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية ولبنان، وانتهاكاتها اللاشرعية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وثمّن الصفدي مواقف جمهورية الجبل الأسود الواضحة في الدعوة لوقف العدوان على غزة، وتصويتها لصالح قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحث الوزيران عديد قضايا ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما التقى الصفدي رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس ميرفي، وبحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية ولبنان.

وأكد الصفدي، خلال اللقاء، عُمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، مثمناً للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة.

بدوره، أشاد ميرفي بجهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. -(بترا)