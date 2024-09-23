الطاقة تطلق مرحلة جديدة من دعم المتجددة بنسبة %30 للمنازل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال وزير
الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إن "الحكومة لن تتردد بإجراء أي إصلاحات هيكلية ضرورية في قطاع الكهرباء، بما يعالج أي خلل، سواء لقيت هذه الإصلاحات قبولا من بعضهم أم لم تلق، مؤكدا أن صالح الأغلبية هو المهم.
وأكد الخرابشة في مؤتمر صحفي عقد أمس، للإعلان عن مرحلة جديدة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل، أن الوزارة ستتأكد من أن الشركات العاملة تقدم الخدمة والأنظمة للمواطنين بالمستوى والجودة الأفضل، ولن تسمح لشركات بالعمل خلاف ذلك.
وأطلق الخرابشة أمس مرحلة جديدة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل بمنحة نسبتها 30 % من كلفة النظام أو السخان لتركيب 4000 نظام للخلايا الشمسية بتكلفة كلية تقارب 8 ملايين دينار، وبمنحة من الوزارة، وتركيب 5000 نظام سخان شمسي، بتكلفة تقارب 3 ملايين دينار، لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء المنزلية.
وبين الخرابشة أن هذه المرحلة، تؤكد التزام الحكومة المستمر بالدعم الممكن، واستثمار واستغلال ما يمكن من مساحات فنية متوافرة عبر شبكة الكهرباء في المحافظات، مشيراً إلى أن البرنامج ينضوي تحت الخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2022-2024).
وأكد الخرابشة، أهمية هذه المرحلة لإدامة ديناميكية السوق والشركات العاملة في القطاع، والمحافظة على فرص العمل فيه، وخلق فرص عمل جديدة لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالإضافة لتقديم الدعم الممكن للمواطن، لاستثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتسخين المياه، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية كافة.
وقال إن البرنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وهو برنامج مهم يسهم بفعالية في تحقيق انتقال طاقي شامل وسلس وآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية على المواطن، إلى جانب تحقيق المستهدفات البيئية المتعلقة بتخفيض الانبعاثات، وتحقيق التزامات الأردن الدولية بهذا الشأن.
وبين أن الوزارة قدّمت عبر صندوق الطاقة المتجددة وفلس الريف الدعم للأسر الفقيرة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، بحيث قدمت منحة كاملة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية للأسر الفقيرة والعفيفة والمصابين العسكريين، مدعومة بنسبة 100 %.
وأكد وجود إعادة هيكلة شاملة ومستدامة وإجراء إصلاحات على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة، بما يحقق الفائدة المرجوة للقطاعات كافة، وكذلك تحقيق التوازن والاستقرار للنظام الكهربائي، خلافاً لما هو مشاع من جهات تعتبر نفسها متضررة من إصلاحات تطويرية، مدعين بأنها ساهمت بـ"قتل القطاع"، لكن على العكس من ذلك، هي إجراءات إصلاحية لتحسين وتطوير النظام الكهربائي، وقد لا تعجب بعضهم لكننا مستمرون في تنفيذها.
وأضاف الخرابشة، إن الطاقة المتجددة أكبر مصدر محلي للطاقة في الأردن الذي ينتج قرابة 27 % من الكهرباء، آملاً بزيادة هذه النسبة مستقبلاً.
مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أشار إلى الدليل الإرشادي الخاص بتقديم الخدمة، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة والصندوق، ويتضمن المواصفات الفنية التي تلتزم بها الشركات، والشروط الفنية للأنظمة التي تعتبر مرجعية للمواطن في اختيار النظام.
وأكد حمزة، أن منصة "الشمول المبدئي" البوابة الوحيدة لاستقبال الطلبات، وستفعل اعتباراً من اليوم وبشروط البرنامج السابق نفسه.
ودعا المواطنين للوعي بشروط ومتطلبات الحصول على الخدمة، لتلافي ما واجهوه من مشاكل في المرحلة السابقة.
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