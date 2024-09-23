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الطاقة تطلق مرحلة جديدة من دعم المتجددة بنسبة %30 للمنازل

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إن "الحكومة لن تتردد بإجراء أي إصلاحات هيكلية ضرورية في قطاع الكهرباء، بما يعالج أي خلل، سواء لقيت هذه الإصلاحات قبولا من بعضهم أم لم تلق، مؤكدا أن صالح الأغلبية هو المهم.
وأكد الخرابشة في مؤتمر صحفي عقد أمس، للإعلان عن مرحلة جديدة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل، أن الوزارة ستتأكد من أن الشركات العاملة تقدم الخدمة والأنظمة للمواطنين بالمستوى والجودة الأفضل، ولن تسمح لشركات بالعمل خلاف ذلك.
وأطلق الخرابشة أمس مرحلة جديدة من برنامج دعم وتركيب الخلايا والسخانات الشمسية للمنازل بمنحة نسبتها 30 % من كلفة النظام أو السخان لتركيب 4000 نظام للخلايا الشمسية بتكلفة كلية تقارب 8 ملايين دينار، وبمنحة من الوزارة، وتركيب 5000 نظام سخان شمسي، بتكلفة تقارب 3 ملايين دينار، لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء المنزلية.
وبين الخرابشة أن هذه المرحلة، تؤكد التزام الحكومة المستمر بالدعم الممكن، واستثمار واستغلال ما يمكن من مساحات فنية متوافرة عبر شبكة الكهرباء في المحافظات، مشيراً إلى أن البرنامج ينضوي تحت الخطة الإستراتيجية للوزارة للأعوام (2022-2024).
وأكد الخرابشة، أهمية هذه المرحلة لإدامة ديناميكية السوق والشركات العاملة في القطاع، والمحافظة على فرص العمل فيه، وخلق فرص عمل جديدة لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة حجم الاستثمار فيه، بالإضافة لتقديم الدعم الممكن للمواطن، لاستثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وتسخين المياه، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الحيوية كافة.
وقال إن البرنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وهو برنامج مهم يسهم بفعالية في تحقيق انتقال طاقي شامل وسلس وآثار اقتصادية واجتماعية إيجابية على المواطن، إلى جانب تحقيق المستهدفات البيئية المتعلقة بتخفيض الانبعاثات، وتحقيق التزامات الأردن الدولية بهذا الشأن.
وبين أن الوزارة قدّمت عبر صندوق الطاقة المتجددة وفلس الريف الدعم للأسر الفقيرة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، بحيث قدمت منحة كاملة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة والسخانات الشمسية للأسر الفقيرة والعفيفة والمصابين العسكريين، مدعومة بنسبة 100 %.
وأكد وجود إعادة هيكلة شاملة ومستدامة وإجراء إصلاحات على النظام الكهربائي وقطاع الطاقة، بما يحقق الفائدة المرجوة للقطاعات كافة، وكذلك تحقيق التوازن والاستقرار للنظام الكهربائي، خلافاً لما هو مشاع من جهات تعتبر نفسها متضررة من إصلاحات تطويرية، مدعين بأنها ساهمت بـ"قتل القطاع"، لكن على العكس من ذلك، هي إجراءات إصلاحية لتحسين وتطوير النظام الكهربائي، وقد لا تعجب بعضهم لكننا مستمرون في تنفيذها.
وأضاف الخرابشة، إن الطاقة المتجددة أكبر مصدر محلي للطاقة في الأردن الذي ينتج قرابة 27 % من الكهرباء، آملاً بزيادة هذه النسبة مستقبلاً.
مدير صندوق تشجيع الطاقة المتجددة رسمي حمزة، أشار إلى الدليل الإرشادي الخاص بتقديم الخدمة، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة والصندوق، ويتضمن المواصفات الفنية التي تلتزم بها الشركات، والشروط الفنية للأنظمة التي تعتبر مرجعية للمواطن في اختيار النظام.
وأكد حمزة، أن منصة "الشمول المبدئي" البوابة الوحيدة لاستقبال الطلبات، وستفعل اعتباراً من اليوم وبشروط البرنامج السابق نفسه.
ودعا المواطنين للوعي بشروط ومتطلبات الحصول على الخدمة، لتلافي ما واجهوه من مشاكل في المرحلة السابقة.

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