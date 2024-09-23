الخلايلة: المولد النبوي تدعونا للسير على نهج النبي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - قال وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، إن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة للتذكير بواجبنا جميعا كأمة للأخذ من هذه السيرة العطرة ما يستعيد فينا الإنسان المسلم من جديد، وأن نتحمل مسؤولية حملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والحضارة من خلال العمل المستمر بالعلم والإيمان والتخطيط المحكم.
واضاف خلال رعايته أمس الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي، الذي نظمته الوزارة في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه-، "إن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر علينا في كل عام لتجدد فينا الأمل وتدعونا للسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي أخرج الأمة من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى".
واكد الخلايلة حرص الأردن بقيادته الهاشمية على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة وفاءً للرسالة والتاريخ، وحمله رسالة الأنبياء "رسالة التسامح والسلام والوئام ونبذ الكراهية"، موضحا أن المدرسة النبوية كانت التطبيق الأمثل لدين الله نتعلم منها كيف ننهض من اليأس والإحباط ونستشرف المستقبل بعزيمة وأمل، وكيف يكون خطابنا للناس جميعا بالحسنى.
وأشار الخلايلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته وسيرته نموذجا للقيم الإنسانية السامية ودليلا علميا للبشرية، فمولده مولد أمّة وإنسانية خرجت من المحنة إلى الرحمة.
ورفع الخلايلة، إلى مقام جلالة الملك، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية والأمة الإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بذكرى عيد المولد النبوي الشريف.
من جهته، قال سماحة مفتي عام المملكة د.احمد الحسنات، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث تاريخي، بل مناسبة عظيمة غيرت مسار الإنسانية وكانت سبباً في قيام أمة تنشر الخير وتقيم أسس الحق والعدل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل بالأخلاق الحسنة، وترفض الظلم والضيم والاعتداء على الآخرين.
وأكد الحسنات أن الذكرى فرصة للإقبال على الله تعالى، وإحداث التغيير في النفس والتطلع إلى مستقبل جديد ملؤه الأمل والتفاؤل والسعي نحو النهوض، كما نهضت البشرية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عم فيها الظلم والظلام، كما تذكرنا المناسبة بوجوب التعريف بالنبي والدفاع عنه وبيان أخلاقه وصفاته، وتعاليمه وإرشاداته.
بدوره، أكد إمام الحضرة الهاشمية د.أحمد الخلايلة، أن ارتباط المسلم بيوم المولد النبوي هو ارتباط بالسلام الذي أنزله الله في أيام مولد الأنبياء، وبالكتاب العزيز الذي أنزله في هذا اليوم لنتنبه إلى عظمة يوم المولد وعظمة ما جرى فيه.
وأشار الخلايلة إلى أن صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم تنقطع، فصلاتنا وأعمالنا تصل إليه، وهو يستغفر لنا في برزخه الشريف، مثمنا حرص وزارة الأوقاف على الاحتفال بالمولد النبوي للشريف تعظيما واحتفاء وفرحا بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
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