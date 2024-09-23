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الخلايلة: المولد النبوي تدعونا للسير على نهج النبي

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، إن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة للتذكير بواجبنا جميعا كأمة للأخذ من هذه السيرة العطرة ما يستعيد فينا الإنسان المسلم من جديد، وأن نتحمل مسؤولية حملها الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والحضارة من خلال العمل المستمر بالعلم والإيمان والتخطيط المحكم.
واضاف خلال رعايته أمس الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي، الذي نظمته الوزارة في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه-، "إن ذكرى المولد النبوي الشريف تمر علينا في كل عام لتجدد فينا الأمل وتدعونا للسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذي أخرج الأمة من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى".
واكد الخلايلة حرص الأردن بقيادته الهاشمية على الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة وفاءً للرسالة والتاريخ، وحمله رسالة الأنبياء "رسالة التسامح والسلام والوئام ونبذ الكراهية"، موضحا أن المدرسة النبوية كانت التطبيق الأمثل لدين الله نتعلم منها كيف ننهض من اليأس والإحباط ونستشرف المستقبل بعزيمة وأمل، وكيف يكون خطابنا للناس جميعا بالحسنى.
وأشار الخلايلة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته وسيرته نموذجا للقيم الإنسانية السامية ودليلا علميا للبشرية، فمولده مولد أمّة وإنسانية خرجت من المحنة إلى الرحمة.
ورفع الخلايلة، إلى مقام جلالة الملك، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية والأمة الإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بذكرى عيد المولد النبوي الشريف.
من جهته، قال سماحة مفتي عام المملكة د.احمد الحسنات، إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث تاريخي، بل مناسبة عظيمة غيرت مسار الإنسانية وكانت سبباً في قيام أمة تنشر الخير وتقيم أسس الحق والعدل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل بالأخلاق الحسنة، وترفض الظلم والضيم والاعتداء على الآخرين.
وأكد الحسنات أن الذكرى فرصة للإقبال على الله تعالى، وإحداث التغيير في النفس والتطلع إلى مستقبل جديد ملؤه الأمل والتفاؤل والسعي نحو النهوض، كما نهضت البشرية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عم فيها الظلم والظلام، كما تذكرنا المناسبة بوجوب التعريف بالنبي والدفاع عنه وبيان أخلاقه وصفاته، وتعاليمه وإرشاداته.
بدوره، أكد إمام الحضرة الهاشمية د.أحمد الخلايلة، أن ارتباط المسلم بيوم المولد النبوي هو ارتباط بالسلام الذي أنزله الله في أيام مولد الأنبياء، وبالكتاب العزيز الذي أنزله في هذا اليوم لنتنبه إلى عظمة يوم المولد وعظمة ما جرى فيه.
وأشار الخلايلة إلى أن صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لم تنقطع، فصلاتنا وأعمالنا تصل إليه، وهو يستغفر لنا في برزخه الشريف، مثمنا حرص وزارة الأوقاف على الاحتفال بالمولد النبوي للشريف تعظيما واحتفاء وفرحا بالحبيب صلى الله عليه وسلم.

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