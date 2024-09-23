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الملكة رانيا العبدالله تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله لحماية الأطفال الفلسطينيين، مشددة على أن "كل طفل يستحق أن يحظى بالحماية". وبينت خلال كلمتها في فعالية رفيعة المستوى استضافتها منظمة إنقاذ الطفل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، أن "أسهل طريقة لتبرير إيذاء الأطفال هي تجريدهم من طفولتهم. إعطائهم صفات أكبر من عمرهم، شيطنتهم، وجمعهم معاً بعشرات الآلاف حتى يصبحوا مجرد كتلة واحدة بلا ملامح".

وأضافت "من شبه المستحيل تجاهل صرخة طفل واحد يعاني من الألم. ومع ذلك، وفي هذه اللحظة، هناك جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين يصرخ للعالم طلباً للمساعدة. إلا أن البالغين اختاروا أن يغضوا الطرف، هذا ليس أمراً غير أخلاقي فقط، بل غير طبيعي أيضاً."

وقالت جلالتها "من المفترض أن تكون السنوات الأولى (من عُمر الطفل) مرحلة مليئة بالدهشة – بالاستكشاف والبراءة واللعب". مشيرة إلى ان أطفال غزة وضمن واقعهم اليومي يُجبرون على القيام بأدوار ومسؤوليات البالغين.

وأشارت إلى فشل البالغين في العالم بحماية أطفال فلسطين، ويجب فعل ما هو أفضل. وقالت "يجب أن يتوقف سفك الدماء. يجب أن تتوقف القنابل عن السقوط. يجب أن يُستأنف وصول المساعدات دون استثناء".

ونُظمت هذه الفعالية تحت عنوان "مستقبل مُشتت في الأراضي الفلسطينية المحتلة - من وجهة نظر الأطفال" برعاية مشتركة من قبل الأردن وبلجيكا واسبانيا وايرلندا وسلوفينيا وجنوب افريقيا وكولومبيا والجزائر وماليزيا والاتحاد الأوروبي.

وحضر الفعالية ممثلو عدد من الدول ووكالات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، انضم إليهم عن بُعد أطفال من الأراضي الفلسطينية المحتلة للتعبير عن وجهات نظرهم وآمالهم للمستقبل واحتياجات حمايتهم.

وخلال الفعالية دعت الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل في الولايات المتحدة الامريكية يانتي سويريبتو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الهجمات على المباني التعليمية وتوفير الموارد لإعادة بناء المدارس والدعم النفسي للطلبة والمعلمين.

وأشارت إلى أن حياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحطمت، مؤكدة ضرورة العمل لإنهاء العنف والمعاناة وضمان حصول الأجيال القادمة على المستقبل السلمي الذي يستحقونه.

وتحدثت الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية انجير اشنغ عن تدهور الوضع بسرعة في الضفة الغربية، منوهة الى ان العيش في عالم من عدم الاستقرار والازمات الاقتصادية والتعرض المستمر للصدمات والخوف يخلق شعوراً عميقاً باليأس بين العديد من الأطفال الفلسطينيين.

كما دعت اشنغ الحضور للاستماع لما يقوله الأطفال وضمان قيام الجميع بدوره لحماية حقوقهم ليس في العيش فقط بل الازدهار أيضاً.

ومن بين المتحدثين الآخرين خلال الفعالية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب ورئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

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