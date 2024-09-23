العمل والضمان يختبران منهجية النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان– يمثل مشروعا قانوني العمل والضمان الاجتماعي ساحة مهمة لطرح التساؤلات حول مصيرهما في مقبل الأيام نظرا لارتباطهما بتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية، لكن الدافع الأبرز لطرح هذه التساؤلات هو وزارة العمل التي طالها التغيير بوزير جديد ذي خلفية "حزبية" وهو ربما يحدث الفرق على صعيد مآلات المشروعين، فكيف سيكون مصيرهما؟
المشروعان أقرا في عهد الحكومة السابقة التي استبقت عبر وزارة العمل انتخابات
مجلس النواب العشرين بأيام، ووافقت على الأسباب الموجبة لتعديل القانونين اللذين يعتبران من القوانين المؤثرة على المواطن اجتماعيا ومعاشيا واقتصاديا.
ورغم أن بعض التعديلات على المشروعين جاءت إيجابية، إلا أن نقابيين ومراقبين أعربوا عن تخوفاتهم من تأثير تلك التعديلات على منظومة الأمن الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه بوضوح نقابات عمالية، في بيانات وتصريحات عديدة، من أنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل تحديدا، تضمّنت مواد تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال، وتلحق ضررا بمنظومة الاقتصاد الوطني.
ومن هذه التعديلات على صعيد مشروع قانون العمل، المثيرة للجدل، ما طرأ على الفصل التعسفي في العمل، حيث أعطت التعديلات وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، وإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؛ وخفضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة.
ولعل أكثر ما كان لافتا، ما أقرته التعديلات من إعطاء صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة المؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
ويراهن الخبراء في مجال العمل والتأمينات، على حنكة وزير العمل الجديد خالد البكار، إذ يراهنون في حديثهم إلى "الغد" على سحب مشروعي قانوني العمل والضمان باعتبار ذلك مطلبا جماعيا للعاملين في القطاع كونهما أتيا دون صفة استعجال ولحاجتهما إلى نقاش أعمق.
وفي هذا الصدد، يشير الناشط النقابي حاتم قطيش إلى أن وجود مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي على طاولة مجلس النواب يعتبر أحد الاختبارات المبكرة لمنهجية عمل النواب في ظل وجود الأحزاب؛ وهو أيضاً اختبار لأول حكومة يتم تشكيلها في ظل وجود حزبي في مجلس النواب.
ويقول قطيش إن تعيين أمين عام حزب كوزير للعمل يبدو خطوة إيجابية من ناحية المبدأ (...)، ونتوفع سحب المشروعين" كونهما جاءا بشكل مستعجل، وندعو إلى المسارعة للبدء بحوار اجتماعي جاد مع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مشروعين جديدين بنهج ديمقراطي يؤسس لمرحلة ونهج جديدين".
ويتوقع قطيش، في هذ السياق، أن تقود الأحزاب حراكا حول المشروعين، لحشد أصوات النواب داخل المجلس، وإخضاع مشاريع القوانين لحوارات اجتماعية مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال قطيش إن ما نأمله من الأحزاب في المرحلة المقبلة ليس فقط رد مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي؛ بل فتح هذين المشروعين على مصراعيها، وإشراك النقابات العمالية وممثلي العمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لاقتراح قوانين عصرية منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقق شروط العمل اللائق، وتوسع من مظلة الحمايات الاجتماعية.
بدوره، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بإعادة النظر في التعديلات في قانون العمل ودراستها بشكل شمولي، بمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وشدد الفناطسة على أهمية سحب التعديلات الأخيرة على قانون العمل، رغم أن "بعض التعديلات المطروحة على قانون العمل، إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني".
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن مشروعي القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، ولا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات "غير موفقة أبداً، وربما ستكون لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي للضمان".
ورأى أن من المتوقع في وقت قريب أن يدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وقال: "من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها".
وفي هذا الصدد، اقترح الصبيحي البدء بعقد جلسات عصف ذهني مكثفة مع الأطراف ذات الصلة بالضمان الاجتماعي".
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