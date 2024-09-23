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العمل والضمان يختبران منهجية النواب

9/23/2024 11:50:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان– يمثل مشروعا قانوني العمل والضمان الاجتماعي ساحة مهمة لطرح التساؤلات حول مصيرهما في مقبل الأيام نظرا لارتباطهما بتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية، لكن الدافع الأبرز لطرح هذه التساؤلات هو وزارة العمل التي طالها التغيير بوزير جديد ذي خلفية "حزبية" وهو ربما يحدث الفرق على صعيد مآلات المشروعين، فكيف سيكون مصيرهما؟
المشروعان أقرا في عهد الحكومة السابقة التي استبقت عبر وزارة العمل انتخابات مجلس النواب العشرين بأيام، ووافقت على الأسباب الموجبة لتعديل القانونين اللذين يعتبران من القوانين المؤثرة على المواطن اجتماعيا ومعاشيا واقتصاديا.
ورغم أن بعض التعديلات على المشروعين جاءت إيجابية، إلا أن نقابيين ومراقبين أعربوا عن تخوفاتهم من تأثير تلك التعديلات على منظومة الأمن الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه بوضوح نقابات عمالية، في بيانات وتصريحات عديدة، من أنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل تحديدا، تضمّنت مواد تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال، وتلحق ضررا بمنظومة الاقتصاد الوطني.
ومن هذه التعديلات على صعيد مشروع قانون العمل، المثيرة للجدل، ما طرأ على الفصل التعسفي في العمل، حيث أعطت التعديلات وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، وإنهاء عقد العمل غير محدد المدة؛ وخفضت مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة.
ولعل أكثر ما كان لافتا، ما أقرته التعديلات من إعطاء صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة إلى وزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة المؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
ويراهن الخبراء في مجال العمل والتأمينات، على حنكة وزير العمل الجديد خالد البكار، إذ يراهنون في حديثهم إلى "الغد" على سحب مشروعي قانوني العمل والضمان باعتبار ذلك مطلبا جماعيا للعاملين في القطاع كونهما أتيا دون صفة استعجال ولحاجتهما إلى نقاش أعمق.
وفي هذا الصدد، يشير الناشط النقابي حاتم قطيش إلى أن وجود مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي على طاولة مجلس النواب يعتبر أحد الاختبارات المبكرة لمنهجية عمل النواب في ظل وجود الأحزاب؛ وهو أيضاً اختبار لأول حكومة يتم تشكيلها في ظل وجود حزبي في مجلس النواب.
ويقول قطيش إن تعيين أمين عام حزب كوزير للعمل يبدو خطوة إيجابية من ناحية المبدأ (...)، ونتوفع سحب المشروعين" كونهما جاءا بشكل مستعجل، وندعو إلى المسارعة للبدء بحوار اجتماعي جاد مع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مشروعين جديدين بنهج ديمقراطي يؤسس لمرحلة ونهج جديدين".
ويتوقع قطيش، في هذ السياق، أن تقود الأحزاب حراكا حول المشروعين، لحشد أصوات النواب داخل المجلس، وإخضاع مشاريع القوانين لحوارات اجتماعية مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وقال قطيش إن ما نأمله من الأحزاب في المرحلة المقبلة ليس فقط رد مشروعي قانوني العمل والضمان الاجتماعي؛ بل فتح هذين المشروعين على مصراعيها، وإشراك النقابات العمالية وممثلي العمال ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لاقتراح قوانين عصرية منسجمة مع اتفاقيات العمل الدولية، وتحقق شروط العمل اللائق، وتوسع من مظلة الحمايات الاجتماعية.
بدوره، طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بإعادة النظر في التعديلات في قانون العمل ودراستها بشكل شمولي، بمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وشدد الفناطسة على أهمية سحب التعديلات الأخيرة على قانون العمل، رغم أن "بعض التعديلات المطروحة على قانون العمل، إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد فيها انتقاص لحقوق العمال، وتهديد لمصالحهم، كما أنها تؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق الضرر بمنظومة الاقتصاد الوطني".
بدوره، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن مشروعي القانونين لا يحملان أي صفة استعجال، كما أنهما بحاجة إلى مناقشة أعمق وأوسع لإنضاجهما، ولا سيما مشروع قانون الضمان، فثمّة بعض التعديلات "غير موفقة أبداً، وربما ستكون لها انعكاسات سلبية على الحماية الاجتماعية أولاً ثم على المركز المالي للضمان".
ورأى أن من المتوقع في وقت قريب أن يدفع بمشروع قانون معدّل واسع لقانون الضمان، وقال: "من الحكمة سحب هذا المشروع، وإعادة دراسة التعديلات المدرجة فيه في سياق مراجعة شاملة لقانون الضمان، مستندة إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي من المفترض أن تكون قد ظهرت نتائجها واتضحت مؤشراتها".
وفي هذا الصدد، اقترح الصبيحي البدء بعقد جلسات عصف ذهني مكثفة مع الأطراف ذات الصلة بالضمان الاجتماعي".

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